Bacău: Aproximativ 400 de asistenți maternali informați de polițiști cu privire la prevenirea violenței domestice

Polițiștii Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău au desfășurat, în această perioadă, o serie de activități de informare și prevenire adresate asistenților maternali profesioniști din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Bacău, având ca temă prevenirea și combaterea violenței domestice.

Acțiunile au avut ca obiectiv creșterea gradului de conștientizare privind formele violenței domestice, recunoașterea timpurie a semnelor de abuz și cunoașterea cadrului legal și a instrumentelor de intervenție disponibile autorităților.

În cadrul întâlnirilor, la care au participat aproximativ 400 de asistenți maternali, polițiștii au prezentat informații despre definirea și tipologia faptelor de violență domestică, măsurile de protecție prevăzute de legislația în vigoare – inclusiv ordinul de protecție provizoriu –, procedura de sesizare a faptelor și importanța intervenției rapide.

De asemenea, au fost abordate aspecte legate de rolul asistentului maternal în identificarea și semnalarea situațiilor de risc, precum și importanța colaborării interinstituționale pentru protejarea copiilor și a victimelor vulnerabile. În cadrul discuțiilor au fost prezentate studii de caz și exemple practice din activitatea curentă, fiind subliniată necesitatea unei comunicări eficiente între instituții pentru prevenirea escaladării situațiilor conflictuale.

Polițiștii au evidențiat rolul important pe care asistenții maternali îl au în comunitate, aceștia fiind persoane-resursă care, prin experiența acumulată și contactul direct cu diverse situații familiale, pot identifica din timp semnele unor posibile abuzuri și pot oferi sprijin și îndrumare persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate.

Totodată, participanților le-a fost prezentată aplicația Bright Sky, dezvoltată și adaptată pentru România în cadrul unui parteneriat al Fundației Vodafone România cu Poliția Română, prin Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității. Aplicația, disponibilă în App Store și Google Play Store, permite victimelor să colecteze dovezi ale abuzului și să identifice informații despre cadrul legal și centrele de sprijin existente la nivel județean.

În cadrul sesiunilor a fost prezentat și Sistemul Informatic de Monitorizare Electronică, utilizat pentru supravegherea agresorilor în cazul emiterii ordinelor de protecție provizorii, a ordinelor de protecție și a ordinelor europene de protecție.

Prin aceste demersuri, polițiștii își reafirmă angajamentul de a contribui la creșterea siguranței în comunitate și la protejarea persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate, în special a copiilor. Activități similare vor continua în parteneriat cu instituțiile cu atribuții în domeniul protecției sociale.