Bacău: A început pregătirea Seriei a XXV-a de voluntari în programul „Salvator din pasiune”

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” al județului Bacău a anunțat începerea pregătirii Seriei a XXV-a de voluntari din cadrul programului național „Salvator din pasiune”, derulat sub coordonarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

Noua serie este formată din 25 de participanți care au ales să se implice activ în sprijinul comunității și să se pregătească alături de pompierii militari pentru intervenția în situații de urgență.

Programul oferă cetățenilor oportunitatea de a dobândi cunoștințe și abilități specifice domeniului situațiilor de urgență, precum și posibilitatea de a participa, în mod organizat, la activități și misiuni de sprijin desfășurate de structurile operative.

Pregătirea voluntarilor este structurată pe trei module: curs introductiv general, stagii de perfecționare și curs de pregătire pentru acordarea primului ajutor de bază.

La finalul primului modul, participanții vor susține un test teoretic, iar promovarea acestuia va permite încheierea contractului de voluntariat. Pentru a putea încadra tehnica din dotare – fie pe autospecialele de stingere, fie pe echipajele SMURD – voluntarii trebuie să promoveze toate modulele de pregătire.

Reprezentanții ISU Bacău subliniază că implicarea voluntarilor în activitățile operative reprezintă un sprijin real pentru echipajele profesioniste, atât în misiunile de stingere a incendiilor, cât și în intervențiile de acordare a primului ajutor calificat.

În cazul intervențiilor la incendii, voluntarii pot contribui la desfășurarea în siguranță și eficientă a acțiunilor, sprijinind echipajele în activități logistice și operative, sub coordonarea personalului specializat. De asemenea, în cadrul misiunilor SMURD, voluntarii instruiți pot oferi sprijin în gestionarea urgențelor medicale, unde fiecare secundă este esențială.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” al județului Bacău informează totodată că înscrierile în programul „Salvator din pasiune” se realizează pe tot parcursul anului, conform informațiilor publicate pe site-ul oficial al instituției.

Pentru a se înscrie în program, candidații trebuie să aibă minimum 16 ani și să depună un dosar care să cuprindă, în principal, o cerere de înscriere (formular tip), acordul părinților sau al tutorelui legal pentru persoanele sub 18 ani, precum și alte documente solicitate conform procedurilor interne, între care copie a actului de identitate, cazier judiciar, adeverință medicală și, după caz, aviz psihologic.

Documentele se depun la sediul unității, iar informații suplimentare privind condițiile de eligibilitate, etapele de selecție și calendarul seriilor de pregătire pot fi consultate în secțiunea dedicată programului „Salvator din pasiune” de pe pagina oficială a instituției.

Potrivit reprezentanților ISU Bacău, prin implicare, responsabilitate și dorința de a ajuta, voluntarii devin parte din comunitatea salvatorilor și contribuie la creșterea siguranței cetățenilor și la consolidarea capacității de intervenție în situații de urgență.