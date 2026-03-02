Bacău: A început a doua procedură de atribuire a locurilor de parcare de reședință pe lotul Martir Horia 1

Viceprimarul municipiului Bacău, Leonard Ioan Bulai, a anunțat deschiderea celei de-a doua proceduri de atribuire a locurilor de parcare de reședință, pentru lotul „Martir Horia 1”.

Potrivit edilului, prima etapă a sesiunii este destinată exclusiv persoanelor cu handicap. Aceasta se desfășoară în perioada 28 februarie – 7 martie 2026, interval în care persoanele încadrate în această categorie pot depune cereri pentru atribuirea gratuită a unui loc de parcare de reședință, în condițiile prevăzute de regulamentul municipal.

Începând cu 28 februarie 2026, pot fi depuse solicitări pentru locurile de parcare aferente următoarelor adrese:

Strada Mioriței – blocurile 13 (scările A–D) și 15 (scările A–D);

Strada Martir Horia – blocurile 15 (scările A–B), 17 (scările A–B), 17A și 19 (scările A–B);

Strada Martir Cloșca – blocurile 2 (scările A–B), 4 (scările A–B), 6 (scările A–B) și blocul 8A;

Strada Ardealului – blocul 8 (scările A–B).

Cererile de atribuire, împreună cu documentele necesare, pot fi depuse la Centrul de Informare pentru Cetățeni din cadrul Primăria Municipiului Bacău, situat pe strada Nicolae Titulescu nr. 3, în programul de lucru: luni–joi între 07:45 și 16:00, respectiv vineri între 07:45 și 14:45.

Reprezentanții primăriei precizează că dosarele incomplete nu vor fi eligibile, iar fiecare etapă a procedurii de atribuire va fi anunțată separat, cu informații detaliate. Regulamentul care stabilește procedura și documentele necesare poate fi consultat pe site-ul instituției.