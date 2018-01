Instituţia Avocatul Poporului va rămâne cu sediul în Bacău, cel puţin anul acesta. Autorităţile judeţului nu au reuşit să pună la dispoziţie un spaţiu, însă Camera de Conturi, unde funcţionează Avocatul Poporului de ani buni, a prelungit pentru a doua oară contractul de comodat. Anul trecut, Avocatul Poporului Bacău anunţa că există riscul să rămână fără sediu şi cerea sprijinul autorităţilor judeţului, obligate de altfel prin lege să pună la dispoziţie un spaţiu acestei instituţii. Biroul din Bacău al Avocatului Poporului funcţionează în cadrul Camerei de Conturi (Nicolae Bălcescu 5) din 2006, în baza unui contract de comodat încheiat între instituţie şi Curtea de Conturi a României. Încă de la mijlocul lui 2016, Curtea de Conturi a înştiinţat Avocatul Poporului, la nivel naţional, că nu mai doreşte prelungirea contractelor, lucru valabil pe întreaga ţară. Avocatul Poporului a făcut demersuri la autorităţile locale – Primărie şi Consiliul Judeţean, dar acestea au răspuns că nu dispun de spaţii. În aceste condiţii, Curtea de Conturi a acceptat prelungirea contractului până la finele anului 2017. Pentru că autorităţile judeţului au invocat din nou criza de spaţii, Avocatul Poporului s-a văzut nevoit să ia în calcul chiar mutarea sediului în Neamţ. “Deocamdată rămânem tot la Camera de Conturi pentru că au fost prelungite contractele de comodat şi pentru anul 2018. Pe de altă parte, odată cu intrarea în vigoare a modificărilor la Legea 35/1997 de organizare a instituţiei, prin care a fost înfiinţat şi domeniul Avocatul Copilului, instituţia are dreptul să închirieze bunuri mobile şi imobile chiar de la privat. Va fi necesar un spaţiu mai mare ca urmare a angajării unei persoane pentru domeniul nou creat şi, probabil, că se va merge pe varianta închirierii. Conform legii, domeniul Avocatul Copilului s-a înfiinţat începând cu 1 ianuarie 2018, dar trebuie angajată o persoană, iar acum posturile în administraţie sunt blocate. Conform procedurilor de organizare a concursurilor, poate dura destul de mult. Poate prin martie – aprilie, se va ocupa noul post”, ne-a declarat Doina Sîrghie, coordonatorul Biroului Teritorial Bacău al instituţiei Avocatul Poporului. 0 SHARES Share Tweet

