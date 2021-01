2020 a fost, înainte de toate, anul pandemiei. Al renunțărilor, al schimbărilor, al noilor provocări. În ciuda tuturor dificultăților, Clubul Sportiv Școlar Bacău a reușit însă să țină ridicată ștacheta și în vremea pandemiei. Atât la nivel de rezultate sportive (performanțele luptătorilor și atletelor la Campionatele Naționale sunt grăitoare), cât și la nivel de infrastructură, gruparea manageriată de Marius Căpușă reușind ca, după modernizarea Sălii „Orizont”, să dea o față nouă și sălii de sport din incinta CN „Vasile Alecsandri”. „Și nu ne oprim aici. Nici cu performanțele sportive, nici cu infrastructura”, asigură, la început de 2021, directorul CSȘ Bacău, Marius Căpușă.

-Domnule director Căpușă, cum ați caracteriza 2020?

-2020 se preconiza un an cu rezultate deosebite pentru CSȘ Bacău, atât la individual, cât și la echipe. Din păcate, pandemia a bulversat întreg calendarul competițional, obligându-ne să ne adaptăm unei situații inedite. S-au reconfigurat multe aspecte (campionatele de handbal și de volei, unde aveam deja echipe calificate la turnee fiind sistate definitiv), însă esențial a fost că, atunci când restricțiile au intrat într-o fază mai puțin severă, am reușit să ne reluăm pregătirile cu o parte din secții, asta beneficiind și de înțelegerea Direcției Județene pentru Sport și Tineret, cu al cărui director, Radu Ababei, avem o colaborare desăvârșită. Astfel, luptătorii și atleții, de exemplu, au putut să pregătească în condiții optime concursurile naționale.

-Și să obțină rezultate de prim-plan.

-Da, spre marea noastră bucurie. La atletism, Adnana Ioana Vrânceanu și Ștefania Zediu au cucerit mai multe titluri naționale la individual, iar ștafetele clubului au urcat, de asemenea, pe podiumul Campionatelor Naționale. Aici, un merit aparte îl are antrenorul Cristi Nemțeanu care, iată, crește o generație ce îi poate călca pe urme Georgianei Aniței. De asemenea, la lupte, maestrul Ion Butucaru a demonstrat că CSȘ Bacău rămâne un filon de mare importanță în acest sport. În privința luptelor, am avut și șansa unui parteneriat fructuos cu SCM Bacău, motiv pentru care vreau să-i mulțumesc directorului Ion Șarban deoarece dubla legitimare a unor sportivi a fost o mână întinsă, scutindu-ne de o serie de cheltuieli semnificative și permițând, totodată, crearea unui cadru de pregătire optim. Cu riscul de a mă repeta, rolul Clubului Sportiv Școlar este acela al unei pepiniere pentru grupările de seniori ale municipiului. Și aici aș vreau să remarc colaborarea bună derulată cu CSM Bacău în plan handbalistic și, totodată, să mulțumesc antrenorului Florin Grapă, care a promovat la Știința două voleibaliste de la CSȘ: Mădălina Airoaie și Iulia Matanie. Aș nota și satisfacția că, în ciuda faptului că am avut un an foarte greu, ne-am păstrat grupele de performanță și la handbal, și la volei. În condițiile în care nu s-au putut desfășura antrenamente, grupele de începători au avut cel mai mult de suferit, dar speranța mea este că, în perspectiva redeschiderii școlilor, vom putea respira un aer de… primăvară și în sport, demarând noi acțiuni de selecție.

-De la rezultate, la infrastructură. După modernizarea Sălii „Orizont”, iată că ați izbutit și reabilitarea sălii de sport de la Colegiul Național „Vasile Alecsandri”. Chiar dacă cheltuielile de la „Orizont” sunt net superioare, eu tot vă întreb care dintre cele două săli a necesitat un efort mai mare pentru a pune lucrurile în mișcare?

-Întrebarea dumneavoastră este perfect întemeiată, însă voi oferi un răspuns mai altfel: mi-a fost mai ușor să fac cele două săli decât să le întrețin. Ăsta este adevarul, mi-e foarte greu să le întrețin. Asta nu umbrește însă cu nimic satisfacția de a pune sau, dacă vreți, de a repune în circuitul sportiv, la standarde optime, a două săli.

-Vorbim de reușite. Care ar fi însă cea mai mare nereușită a anului trecut?

-Nu e vorba de o nereușită, ci de un profund regret cauzat de dispariția dintre noi a profesorului Sava Costel, un adevărat profesionist, un coleg și un colaborator deosebit și, în plan strict personal, unul dintre puținii prieteni foarte buni și foarte sinceri. O profundă tristețe ne-a adus-o și situația medicală a sportivului CSȘ Bacău Vlăduț Șnel, fiul colegului nostru Traian Șnel. Le suntem alături și îi dorim lui Vlăduț, inclusiv pe această cale, multă sănătate.

–Să privim și spre 2021.

-Chiar dacă pandemia continuă să ne afecteze, începem anul în forță. În baza eforturilor comune depuse cu Asociația Județeană de Handbal condusă de Gabriel Armanu, pe 27-31 ianuarie, vom fi gazda turneului de junioare 2, pentru ca în perioada 3-7 februarie, să găzduim turneul de junioare 3. Sunt demersuri importante, care pot ajuta ca Bacăul să devină un centru de excelență în handbalul feminin. Ajunși aici, țin să remarc că avem două generații reunite – 2005, 2006, 2007 și 2008, care sub îndrumarea Georgianei Vântu propun handbaliste cu promisiuni pentru performanță. Un aport esențial îl are și Asociația de părinți condusă de doamna Pintilescu, care ne este un partener de nădejde.

–La nivel de infrastructură, ce proiecte aveți?

-Să știți că avem proiecte de anvergură și în noul an. Nu ne oprim aici. Ne obligă statutul nostru, ne obligă ceea ce am făcut bun și, mai ales, susținerea de care am beneficiat în toată această perioadă și aici aș vrea să menționez în mod special sprijinul Inspectoratului Școlar Județean și al doamnei inspector general Ida Vlad. Concret, vreau să refacem fațada Sălii „Orizont” și să schimbăm acoperișul, dar dorința cea mai mare vizează acoperirea terenurilor de tenis cu o structură metalică. Acest proiect ne-ar permite ca activitatea tenisistică să se desfășoare fără probleme și în sezonul rece, și în condiții de ploaie. Realizarea unui astfel de proiect ar avea un rol fundamental. Gândiți-vă doar câte meciuri de la Trofeul Municipiului Bacău au fost amânate sau relocate – la Roman, la sala Companiei „Dedeman”, prin școli – din cauza ploii în ultimii ani. Acoperirea terenurilor de tenis de care CSȘ Bacău dispune lângă stadionul „Municipal” este principala provocare la nivel de infrastructură în 2021 să sper ca noul an să ne permită să demarăm acest proiect.