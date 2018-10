Problema autostrăzii Iași – Bacău – Brașov revine în actualitate după ce presa națională a publicat rezultatele unei analize realizate la cererea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere în cadrul acordului de asistenţă PASSA, încheiat cu Banca Europeană de Investiţii.

Potrivit unui articol publicat de Economică.net, autostrada Târgu Mureş – Iaşi – Ungheni nu îndeplineşte condiţiile pentru obţinerea finanţării europene, singura autostradă peste Carpaţii Orientali care se califică pentru finanţarea din fonduri europene fiind Braşov – Bacău (A13). Studiul a analizat patru trasee: Cluj – Bistriţa – Suceava, Târgu Mureş – Târgu Neamţ – Iaşi – Ungheni, Târgu Mureş – Sighişoara – Bacău și Braşov – Bacău.

Conform informaţiilor Economică, varianta Tg Mureş – Iaşi – Ungheni (A8) ar fi avut un MZA (trafic mediu zilnic anual) de doar 3.000, de peste trei ori mai mic faţă de cel aferent unei autostrăzi. În plus, din cauza numeroaselor arii protejate pe care le traversează, nu ar fi primit niciodată Acord de Mediu, document fără de care nu poate fi eliberată ulterior Autorizaţia de Construire. În aceste condiţii, A8, botezată şi Autostrada Unirii, nu îndeplineşte condiţiile de eligibilitate pentru obţinerea de finanţare din fonduri UE.

PSD susține varianta Bacău – Brașov

Este ceea ce Deșteptarea a scris în nenumărate rânduri: Varianta autostrăzii care trece prin Bacău este cea mai ieftină și cea mai ușor de construit. A confirmat-o, încă o dată, și senatorul Dragoș Benea, la conferință de vineri a ALDE Bacău: “Autostrada Est-Vest «Iași – Tg Neamț – Bacău – Brașov» este mai ușor de realizat și mai ieftină. Nu sunt adversarul aprioric al autostrăzii Iași – Tg. Mureș, dar, dacă în 12 ani nu a progrsat, poate ar trebui să se insiste pe Autostrada Iași – Bacău – Brașov”, a spus Benea.

La PNL părerile sunt împărțite

De aceeași părere este și președintele organizației municipale băcăuane a PNL, Dragoș Luchian.

“Un studiu apărut recent susține ceea ce am spus din 2014, că autostrada Bacău-Brașov este cea mai fezabilă din toate punctele de vedere: costuri, avize, timp de execuție, valori de trafic. Am militat atunci pentru menținerea acesteia în Masterplanul pe Transport și s-a dovedit acum, deși e târziu, că aveam dreptate. Mă bucur că la acest capitol suntem de acord cu oficialii PSD Bacău, pentru că atunci când vorbim de un interes local, ar trebui să fim uniți, putere-opoziție, să luăm exemplul altora. Nu am nimic împotriva proiectului Iași-Tg.Mureș, dar nu este posibil să semnezi pentru această variantă fără să-ți promovezi în niciun fel propriul interes local. Bacău-Brașov se poate realiza repede, la un cost bun și din fonduri europene, iar Moldova nu mai poate aștepta, chiar are nevoie de o autostradă care să o lege de restul țării”, a scris, ieri, Luchian pe pagina sa de Facebook.

Opinia sa, însă, nu coincide cu cea a parlamentarilor partidului. Deputatul Tudorița Lungu și senatorul Dan Fenechiu au semnat, anul trecut, un proiect de Lege privind aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada Iaşi – Târgu Mureş , Autostrada Unirii.