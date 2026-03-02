Autoritățile organizează exerciții de evacuare în Bacău. Oficial – pentru cutremur, dar amploarea ridică întrebări

În ultimele săptămâni, autoritățile au intensificat activitățile de pregătire pentru situații de urgență în județul Bacău. Oficial, totul face parte din programul dedicat Săptămânii Protecției Civile din România, însă numărul mare de exerciții și mobilizarea extinsă din școli și instituții publice au atras atenția multor observatori.

Începând cu data de 16 februarie, în unitățile de învățământ și în instituțiile publice din județ au fost organizate exerciții de evacuare în caz de cutremur, în cadrul campaniei naționale de informare preventivă „Nu tremur la cutremur”.

Activitățile au fost coordonate de personalul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” al județului Bacău, scopul declarat fiind formarea reflexelor corecte de autoprotecție, familiarizarea participanților cu procedurile de evacuare și consolidarea culturii preventive în rândul populației.

Potrivit datelor oficiale, până în prezent au fost organizate 15 exerciții de evacuare, la care au participat aproximativ 4.304 elevi, cadre didactice și angajați ai instituțiilor publice.

În cadrul simulărilor au fost prezentate și reamintite regulile de bază de comportare în cazul unui cutremur.

În timpul producerii seismului:

Nu părăsiți clădirea în timpul mișcărilor seismice.

Adăpostiți-vă sub o masă solidă sau lângă un perete interior de rezistență.

Protejați-vă capul și gâtul.

Îndepărtați-vă de ferestre, oglinzi, mobilier înalt sau obiecte care pot cădea.

Nu utilizați liftul.

Dacă vă aflați în exterior:

Îndepărtați-vă de clădiri, stâlpi, copaci sau cabluri electrice.

Căutați un loc deschis și sigur.

După încetarea cutremurului:

Evacuați clădirea în mod ordonat, fără panică.

Verificați dacă există persoane rănite și acordați primul ajutor dacă este necesar.

Nu utilizați foc deschis și nu acționați întrerupătoare electrice dacă există suspiciuni de scurgeri de gaze.

Informați-vă din surse oficiale și respectați indicațiile autorităților.

Reprezentanții autorităților subliniază că aceste exerciții sunt esențiale pentru pregătirea populației în fața unui posibil seism, mai ales într-o regiune aflată relativ aproape de zona seismică Vrancea.

Totuși, amploarea activităților și ritmul intens al simulărilor au stârnit și întrebări în rândul unor localnici, care se întreabă dacă este vorba doar despre un program anual de prevenție sau dacă autoritățile încearcă, discret, să pregătească populația pentru un scenariu mai serios.

Oficial, mesajul rămâne unul clar: pregătirea și responsabilitatea fiecăruia pot face diferența în situații de urgență.

Campania transmite și un slogan simplu:

„Nu tremur la cutremur – sunt informat, sunt pregătit!”.