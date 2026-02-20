Autocar cu 26 de turiști din Republica Moldova, ajuns în șanț la Onești din cauza ninsorii abundente

Un autocar în care se aflau 26 de turiști din Republica Moldova a derapat, joi, pe strada Industriilor din municipiul Onești, pe fondul ninsorii abundente și al condițiilor meteo nefavorabile.

Potrivit primelor informații, grupul de turiști se deplasa pe ruta Adjud – Brașov, însă, pe un sector de drum acoperit cu un strat consistent de zăpadă, șoferul a pierdut controlul volanului, iar autocarul a părăsit partea carosabilă și a ajuns în șanț.

La momentul producerii incidentului, în zonă se înregistrau precipitații sub formă de ninsoare viscolită, iar zăpada cădea într-un ritm alert, îngreunând considerabil condițiile de trafic.

La fața locului au intervenit de urgență pompierii militari din Onești, echipaje de poliție și ambulanțe SMURD, care au asigurat zona și au verificat starea pasagerilor.

Din fericire, niciunul dintre cei 26 de turiști și nici șoferul nu au fost răniți.

Autocarul a fost repus pe carosabil cu ajutorul echipajelor de intervenție, iar după finalizarea operațiunilor, călătorii și-au continuat drumul către Brașov, fără alte incidente.