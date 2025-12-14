Aurora Multimarket dă startul sezonului de iarnă cu reduceri de până la 90%!

Decembrie aduce din nou atmosfera magică a sărbătorilor în cele 64 de magazine Aurora Multimarket, iar clienții sunt invitați să se bucure de cele mai mari campanii ale anului. De la decorațiuni de Crăciun și jucării pentru cei mici, până la produse de curățenie și articole de înfrumusețare, luna decembrie vine cu valuri de discounturi spectaculoase, perfecte pentru pregătirea casei și a momentelor petrecute alături de cei dragi.

Marea Reducere de Crăciun – până la 90% discount

În perioada 15 – 28 decembrie, începe Marea Reducere de Crăciun, campania care transformă cumpărăturile de sezon într-o adevărată bucurie.

Clienții pot descoperi:

• decorațiuni care aduc magia sărbătorilor în orice locuință,

• luminițe festive, accesorii de sezon și produse tematice,

• cadouri inspirate pentru familie, prieteni, colegi sau chiar pentru animăluțele de acasă,

• jucării pentru toate vârstele – educative, creative sau pur și simplu distractive,

• dulciuri tematice ideale pentru pachețelele de Moș Crăciun.

Indiferent de buget, clienții vor găsi variante potrivite pentru toți cei dragi.

Curățenia de Iarnă – reduceri de până la 80%

Din 15 – 21 decembrie, începe campania Curățenia de iarnă, creată special pentru cei care își pregătesc locuința pentru perioada sărbătorilor.

Produsele de curățenie, detergenții, și accesorii utile beneficiază de reduceri de până la 80%, perfecte pentru a transforma curățenia într-o activitate mai ușoară și mai rapidă.

E timpul să strălucești! – până la 60% reducere la produse de frumusețe

Între 22 decembrie și 4 ianuarie, Aurora Multimarket continuă surprizele cu o campanie dedicată frumuseții și momentelor speciale ale finalului de an.

Machiaje festive, parfumuri, spray-uri de corp și accesorii strălucitoare primesc reduceri de până la 60 pentru ca fiecare clientă să se simtă extraordinar în serara specială de final de an.

Aurora Multimarket vă urează Sărbători Fericite, pline de bucurie, zâmbete și momente magice alături de cei dragi.

Ne bucurăm că sunteți clienții noștri și că, an de an, ne alegeți pentru a vă aduce în casă tot ceea ce aveți nevoie.

Unde ne găsești?

Aurora Multimarket este mai aproape de tine ca oricând, cu 64 de locații în toată țara! Vino în magazinele noastre din Bacău:

 Strada Republicii, Nr.74

 Strada Republicii, Nr.40, Sc. C

 Strada Mioriței, Nr.74

Program:

 Luni – Duminică: 08:00 – 20:00

