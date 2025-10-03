Auchan sărbătorește 19 ani prin Aniversariada cu peste 1.300 de oferte, beneficii speciale MyCLUB și Marea Tombolă cu premii de peste 220.000 lei

Auchan România sărbătorește luna aceasta 19 ani de prețuri mici zi de zi, de parteneriate durabile cu producători locali, de inovație și responsabilitate cu o sărbătoare de oferte, alături de clienți și angajați. Între 1–21 octombrie, în toate magazinele Auchan, clienții vor putea beneficia de peste 1.300 de oferte, promoții și avantaje extra prin cardul de fidelitate.

Peste 1.300 de oferte reprezentative îi așteaptă pe clienți în magazinele Auchan

Pentru a marca dezvoltarea și crearea de valoare pentru români în 19 de ani de activitate Auchan, până pe 21 octombrie, magazinele întâmpină clienții cu oferte avantajoase și reduceri substanțiale la mii de produse. În cadrul Aniversariadei, clienții vor beneficia de reduceri între 30-50%, la categorii de consum precum alimente proaspete & băcănie, snacks & dulciuri, precum și produse de îngrijirea casei, jucării & timp liber, casă & menaj.

Tombola aniversară recompensează clienții cu premii în valoare de peste 220.000 lei

În semn de apreciere pentru loialitatea clienților, Auchan organizează până pe 21 octombrie și o tombolă specială, prin care membrii MyCLUB Auchan care folosesc cardul de fidelitate la cumpărături de minimum 190 lei sunt înscriși automat în marea tragere la sorți. În cadrul acesteia, clienții pot câștiga:

Premiul I: 10 câștigători × 19.000 lei cash în cont

Premiul II: 10 câștigători × 1.900 lei (vouchere pe cardul de fidelitate)

Premiul III: 100 câștigători × 190 lei (vouchere pe cardul de fidelitate)

Beneficii speciale și surprize pentru membrii MyCLUB Auchan

Membrii MyCLUB Auchan beneficiază de un extra-bonus de reciclare: pentru fiecare ambalaj cu sigla SGR predat la scanarea cardului de fidelitate, primesc 60 de bani sub formă de voucher de fidelitate, cu 10 bani în plus față de garanția SGR. Până pe 21 octombrie, clienții care reciclează folosind cardul pot primi un voucher de 50 € pentru achiziția unui telefon nou în magazinele Vodafone, prin programul buy back, prezentând în magazinele Vodafone și ale partenerilor voucherul primit în aplicația mobilă Auchan.

În plus, până pe 21 octombrie, livrarea pe auchan.ro este gratuită pentru comenzi de minimum 300 lei.

Evenimente speciale în Aniversariadă

Pe 10 octombrie, ora 19:00, are loc „Cursa ofertelor campioane” în hipermarketuri și supermarketuri: 19 produse special semnalizate vor fi oferite gratuit primilor 3 clienți rapizi care le vor găsi în magazine și se vor prezenta cu ele la casele marcat, alături de un voucher de 500 lei pe cardul MyCLUB. Pe www.auchan.ro, primii 3 clienți la nivel național care comandă toate cele 19 produse semnalizate special primesc gratuit produsele și un voucher de 500 lei.

Pe 16 octombrie este marcată Ziua Alimentației în magazine, cu selecție specială de preparate realizate de maeștri bucătari. Iar pe 19 octombrie, are loc Ziua Aniversară, cu tort festiv, pastel de nata și surprize în magazine.

Sustenabilitate, inovație și parteneriate

Pe lângă stimulentele pentru reciclare prin MyCLUB și acțiunile dedicate alimentației responsabile, Auchan este, în această perioadă, partener al Climate Change Summit și partener de sustenabilitate la Bucharest Fashion Week, susținând economia circulară și inițiativele cu impact pozitiv pentru comunitate.

Mai multe detalii despre evenimentele din această perioadă și tombola aniversară sunt disponibile pe www.auchan.ro .

Auchan România la 19 ani

Având în portofoliu aproape 500 de magazine, Auchan a dezvoltat pe parcursul celor 19 ani de activitate în România un comerț omnicanal și o rețea multi-format, compusă din hipermarketuri Auchan, hipermarketuri ATAC Hiper Discount, supermarketuri Auchan, magazinul autonom Auchan Go, magazine de ultra-proximitate MyAuchan, majoritatea în stațiile Petrom, magazine în franciză Simply by Auchan și magazinul online auchan.ro. Astăzi, Auchan este prezent în toate județele, având o rețea formată din 26 de hipermarketuri, 8 hipermarketuri discount ATAC, 9 supermarketuri, 395 de magazine MyAuchan, majoritatea în stațiile Petrom, 54 magazine Simply by Auchan și o strategie client omnicanal.

Cu cca. 7.000 de angajați care activează în peste 50 de meserii, Auchan se numără printre cei mai mari angajatori din țară, oferind un mediu de lucru incluziv, cu oportunități reale de promovare, programe de dezvoltare și pachete competitive de beneficii și compensații. Vechimea medie în companie este de 10 ani, aproape jumătate dintre angajați având o experiență de 10 ani, iar peste 320 fac parte din echipa Auchan încă de la înființarea companiei.

