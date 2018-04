Apropierea sărbătorilor pascale ale creștinilor ortodocși se simte și în piețele agricole, unde … „au invadat” mieii. Cum era de așteptat, judecând după condițiile din această iarnă, prețul cărnii de miel este ceva mai ridicat, față de anul trecut. De exemplu, în piața mare, kilogramul de carne de miel se vinde cu 25 de lei.

Pentru cei mai puțini pretențioși, care nu vor să aibă un miel mare în frigider, ciobanii lasă prețul mai jos, până în 20 de lei kilogramul, la un miel aproape de limita inferioară legală de 6-7 kilograme. „Am ieșit devreme cu miei, anul ăsta, pentru că și Paștele este mai devreme.

După mine, ca să ieși bine cu carnea de miel, prețul ar trebui să fie măcar 30 de lei kilogramul, cum a fost acum vreo 4-5 ani”, spune Constantin Crețu, cioban din Oncești. Printre clienții ciobanilor sunt și părinții care le trimit pachete de Paște copiilor plecați în străinătate.

„Îi trimit fetei mele, în Italia. Stă la Roma. Dar, nu-l trimit pe tot, din mielul ăsta de 10 kilograme mâncăm toată familia”, ne lămurește Ion Georgescu, pensionar din Bacău. În rest, cei mai mulți cumpără bucăți de miel, fie o pulpă, fie jumătate de coastă ori altă parte din carcasă.

„Dăm cum vrea clientul: mai mare, mai mic. Nu-l lăsăm să plece. Am văzut, pe la unii ciobani, că mieii sunt mititei, dar care o știut să dea oaia la timp la berbec, acum are miei măricei. Problema e că frigul a ținut mai mult, anul ăsta, iar cheltuielile cu iernatul au crescut. L-ai fi dat la păscut pe amărâtul de miel, dar sub zăpadă nici nu e iarbă. Abia acum a început să dea, că s-o încălzit oleacă”, spune Ion Roman, oier din zona Blăgeștiului.

Așadar, scumpirea cărnii e pusă pe seama iernii prelungite care a determinat creșterea cheltuielilor cu furajarea animalelor, cumulat cu faptul că Paștele cade mai devreme cu câteva săptămâni față de anul trecut. Însă adevărul pare să fie, de fapt, altul. Se zice că oierii preferă să țină mieii pentru export, unde prețul e la fel ca cel de la intern, câștigul fiind asigurat de cantitatea mare contractată. Carnea carcasă este luată pentru export cu 23-25 de lei/kg.

Potrivit veterinarilor băcăuani, anul trecut, au fost sacrificate peste 3.500 de ovine și caprine pentru sărbătorile pascale.

Prețuri la carnea de miel în supermarketuri:

Kaufland: sfert anterior de miel 24,99 lei/kg; sfert posterior de miel 28,99 lei/kg

Cora: miel întreg 24.99 lei/kg; jumătate de miel 24,99 lei/kg; sfert de miel posterior 22,99 lei/kg; sfert de miel anterior 22,99 lei/kg; piept cu os de miel 27,99 lei/kg; pulpă de miel 39,99 lei/kg;spată cu os de miel 35,99 lei/kg; cotlet cu os de miel 39,99 lei/kg; organe de miel 31,99 lei/kg; cap de miel 9,99 lei/kg

Auchan: de la 24,90 lei/kg, până la 27,90 lei/kg; jumătatea anterioară de miel 26,90 lei/kg; sfertul posterior fără cap 27,90 lei/kg

Metro: carcasă miel 32,99 lei/kg; pulpă de miel dezosată 52,99 lei/kg; mușchiuleț de miel 122,99 lei/kg; cotlet de berbecuț 84,99 lei/kg; cotlet de miel cu coaste 119,99 lei/kg

Lidl: de la 24,90 lei/kg, până la 36,90 lei/kg; cap de miel 10,90 lei/kg