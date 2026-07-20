Au început lucrările pentru instalarea stațiilor publice de încărcare a mașinilor electrice în Onești

Municipiul Onești face un nou pas în dezvoltarea infrastructurii pentru mobilitatea electrică, odată cu demararea lucrărilor de montare a stațiilor publice de încărcare pentru autovehicule electrice. Investiția este finanțată integral din fonduri europene, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Proiectul prevede amenajarea a 21 de puncte de încărcare, distribuite în nouă locații din municipiu. Stațiile vor fi de tip mixt, cu puteri de 50 kW (curent continuu – DC) și 22 kW (curent alternativ – AC), oferind posibilitatea atât a încărcării rapide, cât și a încărcării standard, în funcție de tipul autovehiculului electric.

Potrivit administrației locale, stațiile vor fi amplasate în următoarele zone:

Bulevardul Oituz nr. 17;

Strada General Radu Rosetti nr. 13;

Strada George Călinescu;

Strada Poștei nr. 3;

Strada Belvedere nr. 1 – Casa de Cultură;

Strada Preot Eduard Sechel – parcarea Bibliotecii;

Bulevardul Oituz – parcarea Muzeului;

Strada Belvedere nr. 1 – parcarea Catedralei;

Strada 1 Mai – zona Judecătoriei.

Reprezentanții Primăriei Onești susțin că investiția completează infrastructura modernă a municipiului și contribuie la încurajarea utilizării autovehiculelor electrice, oferind locuitorilor și vizitatorilor acces la o rețea extinsă de puncte de încărcare.

Proiectul este finanțat în proporție de 100% prin PNRR și face parte din măsurile de dezvoltare a mobilității urbane durabile și de reducere a emisiilor de carbon.