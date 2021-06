La competiția programată în acest weekend, la Istanbul, județul nostru va fi reprezentat de Alexia Dospin, Federica Gabriella Apostol (ambele CSM Bacău), Ștefania Zediu (CSȘ Bacău), Ioana Sabina Știrbu, Iarina Teodora Ungureanu și Beniamin Duicu (toți de la CSM Onești)

La sfârșitul acestei săptămâni, Istanbulul găzduiește Balcaniada de atletism rezervată juniorilor. În lotul national al României care va concura în Turcia se regăsesc și șase atleți legitimați la cluburi din județul Bacău. Este vorba de Alexia Dospin, Federica Gabriella Apostol (ambele CSM Bacău), Ștefania Zediu (CSȘ Bacău), Ioana Sabina Știrbu, Iarina Teodora Ungureanu și Beniamin Duicu (toți de la CSM Onești). Practic, este nouă confirmare a școlii de atletism băcăuane care își pune amprenta atât la nivel național, cât și international. Alexia Dospin și Federica Apostol vor concura la triplusalt, respectiv săritura în înălțime. Cele două sportive antrenate de Aura Balaban la CSM Bacău se vor prezenta la Istanbul la doar o săptămână după ce au cucerit argintul national la Senioare și aurul la U23. Performanțe splendide, venite pe fondul unor rezultate trăznet.

Alexia Dospin și-a trecut în cont un impresionant 13.13 metri (după ce la Naționalele U20 trecuse pentru prima data granița celor 13 metri, oprindu-se la 13.04), în timp ce Federica Apostol a fixat ștacheta la 1, 82 m, adăugând un…centimetru înălțime titlului de la U20. „Sincer, mă așteptam la aceste rezultate pentru că am lucrat progresiv cu fetele. Nu le-am…omorât de mici. Progresul a fost constant și temeinic, la fel ca și pregătirea. Deși aflați în pandemie, ne-am pregătit ca și cum toate competițiile din program s-ar fi ținut, iar majoritatea chiar s-au ținut”, a declarat Aura Balaban, care nu se…avântă prea mult când vine vorba de Balcaniada din Turcia: „Să nu uităm că Istanbulul vine la doar o săptămână după Naționalele de Seniori și Tineret de la Cluj. La mijloc mai e și drumul, destul de lung, destul de obositor, cu autocarul pe ruta Bacău- București- Istanbul. Prin urmare, la nivel de rezultate, trebuie să ne păstrăm într-o zonă de echilibru. Țintim însă o medalie”. Pe termen lung, antrenoarea Balaban este convinsă că progresul elevelor sale va fi unul cel puțin la fel de prodigios ca până acum:

„Alexia a ajuns la 13.13- și de data asta nu a fost…ghinion- și cred că până la finalul anului va putea sări un 13.30. La înălțime este ceva mai greu, punem mai puțini centimetri, dar îi punem. Prin urmare, cred că Federica va ajunge să sară anul acesta 1.85 m. Important este că fetele sunt sănătoase, că și-au făcut PB-uri, că au luat medalii naționale inclusiv la Senioare și că și-au realizat baremurile de participare atât la Europenele din Estonia, cât și la Mondialele din Kenya”. În cărți pentru Europene, dar pentru cele de junioare 2 se află și Ștefania Zediu. Până la Europene, eleva lui Crisri Nemțeanu la CSȘ Bacău se pregătește pentru Balcaniada din Turcia, unde va concura atât la 400 metri, cât și la 4×400 de metri, alături de ștafeta „tricoloră”. În vârstă de numai 15 ani (va împlini 16 în iulie), Ștefania a avut un 2021 de senzație.

Alergând proba de 400 metri în 57.09 (Personal Best), băcăuanca s-a calificat în finala Cupei României de la Pitești, unde, cu un 57.11, a dat marea lovitură. Astfel, Ștefi Zediu s-a clasat a treia la Senioare, prima la Tineret și U23 și a cucerit Cupa României la Junioare! În plus, la recentele Naționale de Seniori și U23, a fost singura atletă născută în 2005 calificată în finala Senioarelor la 400 m. Acum, Ștefania Zediu speră ca, în ciuda diferenței de vârstă ce o separă de adversarele sale de la Balcaniada Under 20 de la Istanbul, să facă o figură frumoasă. „Am încredere în Ștefania, iar Istanbulul poate fi o bună experiență competițională”, a declarat antrenorul Cristi Nemțeanu, care este convins că „fata născută pentru atletism”, cum o definește pe Ștefi, va coborî cât mai curând sub 57 de secunde. Cel mai numeros contingent al delegației băcăuane convocate sub tricolor pentru Balcaniada U20 din Turcia este cel oneștean.

De ani buni, CSM Onești dă ora exacta în atletismul românesc, iar lucrul cel mai impresionant este că o face cu sportivi aflați în marea lor majoritate la vârsta junioratului și a Tineretului! Printre aceștia se află și cei trei atleți prezenți la Istanbul: Ioana Sabina Știrbu, Iarina Teodora Ungureanu și Beniamin Duicu. Campioană națională la U20 la săritura lungime, unde a învins-o, cu zece centimetri (5.95 față de 5.84), pe Federica Apostol, Ioana Sabina Știrbu are dublă legitimare, CSȘ Unirea Iași și CSM Onești, iar în Turcia va concura la proba sa preferată. Ioana a demonstrat constanță în rezultate, dovadă și faptul că nu mai departe de weekend-ul trecut a cucerit bronzul national la U23, cu o săritură identică cu cea de la CN U20.

Campioană națională la U20 în proba de ștafetă (specialitatea casei oneștene), Iarina Teodora Ungureanu va reprezenta România la Istanbul în proba de 400 m garduri. În fine, last, but not least, Beniamin Duicu (LPS Iași/ CSM Onești) este omul nostru la 100 metri, probă în care îl are drept contra-concurent pe nemțeanul Silviu Daniel Munteanu. ”Duicu este marele meu pariul. Mă bazez pe calitățile și pe ambiția sa”, a declarat directorul CSM Onești, Ingrid Istrate, care a adăugat:

„Mă bucur că în lotul national se regăsesc trei sportivi legitimați la clubul nostru. Este o reconfirnare a faptului că, de o bună bucată de vreme, CSM Onești este în prima linie a atletismului românesc. Nu ne oprim aici deoarece rezultatele din competițiile interne trebuie să-și găsească un punct de sprijin și în cele de la nivel internațional”.