Atletism/ Campionatul Național de Sală Under 14: CSȘ Bacău, final de sezon în forță

Trei titluri naționale și o medalie de bronz pentru gruparea băcăuană reprezentată cu succes de cvartetul de campioane format din Ana Maria Grădinaru, Sofia Iftime, Ariana Pește și Beatrice Pisalțu

Cădere de cortină peste Campionatele Naționale de atletism în sală. La ultima reprezentație a sezonului indoor, CSȘ Bacău a continuat să fie acolo unde îi stă bine. Și unde îi este, de fapt, locul: în frunte. Cu prestații solide, de aur, dar și de bronz.

Astfel, la Naționalele U13- U14 derulate weekendul trecut în Sala de Atletism „Ioan Soter” din București, gruparea băcăuană s-a laureat campioană a României Under 14 la 4×1 tur prin echipa alcătuită din Beatrice Pisalțu (antrenor Mariana Sârbu), Sofia Iftime (antrenor Carmen Ciobotaru), Ariana Pește și Ana Maria Grădinaru (ambele antrenate de Teodora Jercălău). Acesta nu a fost singurul titlu național U14 cucerit de CSȘ Bacău în capitală.

Ana Maria Grădinaru a completat reușita de la 4×1 tur cu alte două medalii de aur la 60m, cu timpul de 8,11 și la 200 m, cu 27,16, în ambele cazuri, eleva Teodorei Jercălău reușind recorduri personale. În fine, o altă componentă a echipei laureată cu aur la 4×1 tur, Beatrice Pisalțu a urcat pe podium și la 60 m garduri, acolo și-a adjudecat bronzul cu timpul de 9,74.

Un final în forță pentru CSȘ Bacău, care validează, o dată în plus, potențialul școlii băcăuane de atletism.