Astronomii amatori din Bacău, printre participanții la tabăra națională „Să cunoaștem cerul!”

Pasionații de astronomie din Bacău s-au numărat printre participanții la cea de-a XIII-a ediție a taberei de astronomie „Să cunoaștem cerul!”, organizată în perioada 10–16 iulie 2026 de Observatorul Astronomic și Astroclubul „Perseus” din cadrul Muzeului „Vasile Pârvan” din Bârlad.

Tabăra s-a desfășurat în apropierea localității Dodești, la aproximativ 27 de kilometri nord-est de Bârlad, într-o zonă ferită de poluarea luminoasă, la marginea pădurii și a pășunii, oferind condiții foarte bune pentru observațiile astronomice.

La eveniment au participat membrii Astroclubului „Perseus”, dar și astronomi amatori și reprezentanți ai cluburilor de profil din mai multe orașe ale țării, inclusiv din Bacău, alături de pasionați din Iași, Huși, Galați, București, Vaslui, Roman și Mărășești. În fiecare seară, tabăra a fost vizitată și de locuitori din zonă, astfel că aproximativ 90 de persoane au luat parte la activitățile desfășurate pe parcursul celor șase nopți.

Programul nocturn a fost dedicat observațiilor astronomice, realizate cu două telescoape Newton pe montură Dobson, cu oglinzi de 30 și 50 de centimetri, aflate în dotarea Observatorului Astronomic din Bârlad. Participanții au putut admira constelațiile de vară, roiuri stelare, nebuloase și alte obiecte de cer profund vizibile în această perioadă.

În fiecare seară au fost organizate prezentări susținute de membrii experimentați ai Astroclubului „Perseus” și de alți astronomi amatori, care au oferit explicații despre orientarea pe cer și despre principalele obiecte astronomice observabile.

Pe timpul zilei, participanții au continuat observațiile asupra Soarelui și au avut parte de activități recreative, precum gătitul la ceaun și seri de socializare în jurul chitarei, într-o atmosferă specifică taberelor dedicate pasionaților de astronomie.

Organizatorii au mulțumit tuturor voluntarilor implicați, precum și Primăriei Comunei Dodești și Ocolului Silvic Epureni pentru sprijinul acordat în organizarea evenimentului. Coordonarea taberei a fost asigurată de Ciprian Vîntdevară, muzeograf în cadrul Secției „Științele Universului și ale Vieții” a Muzeului „Vasile Pârvan” din Bârlad.

Participarea astronomilor amatori din Bacău la această tabără confirmă interesul tot mai mare pentru astronomia de amatori în regiune și contribuie la consolidarea unei comunități pasionate de explorarea și înțelegerea Universului.