Ardeoani: Bărbat de 38 de ani, descarcerat în urma unui accident rutier între două autoturisme

Pompierii militari au fost solicitați, în această dimineață, să intervină pe raza comunei Ardeoani, în urma unui accident rutier în care au fost implicate două autoturisme.

La fața locului au intervenit forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Moinești, cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD.

La sosirea echipajelor de intervenție, s-a constatat că, în urma impactului, au rezultat două victime. Cea mai grav afectată a fost un bărbat în vârstă de 38 de ani, găsit încarcerat, dar conștient, prezentând multiple traumatisme.

În urma intervenției prompte a salvatorilor, bărbatul a fost descarcerat și predat de urgență unui echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean, pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate și transport la spital.