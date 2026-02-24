Apă cu presiune redusă în comuna Buciumi, în urma unei avarii în municipiul Onești

Astăzi, 24 februarie 2026, echipele RAJA intervin pentru remedierea unei avarii survenite la nivelul sistemului de alimentare cu apă de pe strada Alexandru Ioan Cuza, din municipiul Onești, județul Bacău.

Pentru efectuarea lucrărilor de reparație se impune reducerea presiunii apei potabile în intervalul orar 09:15–14:00. Prin urmare, în comuna Buciumi apa este furnizată cu presiune redusă, iar în zonele înalte ale localității se poate înregistra lipsa totală a acesteia.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat utilizatorilor din zonă și îi asigurăm că echipele de intervenție depun toate eforturile pentru finalizarea lucrărilor și readucerea sistemului de alimentare la parametri normali de funcționare, în cel mai scurt timp.

Atenționăm consumatorii că, la reluarea furnizării apei în condiții optime, aceasta poate prezenta modificări temporare de aspect (turbiditate sau culoare). Recomandăm utilizarea apei în scopuri menajere până la limpezire.

Biroul de Comunicare RAJA SA