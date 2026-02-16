Ansamblul Hotel Central – Teatrul Bacovia, pe cale să revină în patrimoniul public al municipiului Bacău

Primarul municipiului Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu a anunțat câștigarea definitivă în instanță a procesului privind clădirea Hotelului Central, deschizând astfel calea pentru exproprierea și reabilitarea ansamblului arhitectural Hotel Central – Teatrul Bacovia.

Potrivit edilului, decizia instanței reprezintă „o victorie definitivă pentru patrimoniul Bacăului”, după mai bine de doi ani și jumătate în care proiectul a fost blocat în urma acțiunilor în justiție.

„Prin această sentință definitivă, după ani de blocaje, putem merge înainte: să expropriem și să reabilităm această clădire de patrimoniu”, a declarat primarul.

Urmează exproprierea și reabilitarea

Clădirea Hotelului Central, aflată în proprietate privată de peste 30 de ani, este cunoscută pentru starea avansată de degradare a fațadei. Conform administrației locale, hotărârea definitivă a instanței permite Consiliului Local Bacău să continue procedurile legale pentru expropriere și includerea imobilului în patrimoniul public al municipiului.

Primarul a subliniat că următorul pas îl reprezintă realizarea efectivă a transferului de proprietate, urmat de demararea lucrărilor de consolidare și modernizare, cu scopul de a reda comunității un obiectiv cultural și arhitectural important.

Administrația municipală consideră că sentința definitivă marchează începutul unui nou capitol pentru unul dintre cele mai cunoscute ansambluri arhitecturale din centrul orașului. Reabilitarea Hotelului Central și integrarea sa funcțională alături de Teatrul Bacovia sunt prezentate drept obiective prioritare pentru revitalizarea zonei centrale a municipiului Bacău.

Primăria anunță că va comunica public calendarul etapelor următoare imediat ce procedurile administrative privind transferul de proprietate vor fi finalizate.