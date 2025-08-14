Ansamblul Folcloric „Carpatica” din Torino, spectacole în România la „Sărbătoarea Diasporei”

În perioada 13-18 august 2025, Ansamblul Folcloric „Carpatica” din Torino, Italia, va susține mai multe spectacole în România, cu prilejul celei de-a IV-a ediții a „Sărbătorii Diasporei”. Evenimentul include reprezentații în mai multe orașe:

13 august, ora 16:00 – spectacol în colaborare cu Primăria Municipiului Iași;

15 august, ora 18:00 – spectacol în Slănic Moldova, la Foișorul Muzical;

16 august, ora 18:00 – spectacol în cadrul festivalului „Scărlătescu”, Bacău;

17 august, ora 18:00 – spectacol în colaborare cu Primăria Bacău, pe pietonalul din fața Catedralei;

18 august, ora 16:00 – spectacol la Salina Târgu Ocna.

Câțiva dintre membrii ansamblului sunt elevii interpretei de muzică populară Maria Șalaru, profesoară de canto popular la Școala Populară de Arte și Meserii Bacău, care le predă cursuri online.

„Sunt niște copii minunați care păstrează tradițiile românești și asta este foarte important, pentru că trebuie să știe să vorbească românește, și mai ales dacă dansează, cântă și poartă și costum popular este foarte bine. Este foarte bine să îi ținem aproape de țară, de rădăcini pe acești copii”, a declarat Maria Șalaru.

Ansamblul „Carpatica” promovează folclorul românesc în comunitățile din diaspora, reușind să aducă pe scenă nu doar dansuri și cântece, ci și emoția legăturii cu locurile natale.