Teatrul Municipal “Bacovia” vă invită vineri, 14 februarie, și duminică, 16 februarie, la premiera națională și internațională a spectacolului ”Sâmbăta Gandhi tăcea”, de Anastasia Bukreeva, în regia lui Aleksandr Ogariov. I-am adresat câteva intrebări autoarei textului pentru a cunoaște povestea care stă la baza spectacolului. Anastasia Bukreeva este dramaturg, scenarist și prozator, membră în Uniunea Scriitorilor din Moscova și în Uniunea Teatrală a Federației Ruse. S-a născut la Murmansk, Rusia, în 1981, și trăiește în Sankt-Petersburg.

A studiat la Institutul Rus de Arte Scenice, din cadrul Academiei de Teatru din Sankt-Petersburg. A fost premiată, în ultimii ani, la diferite concursuri de dramaturgie din Rusia. Coordonează și predă în laboratoare de dramaturgie pentru adolescenți și adulți. Piesa ”Sâmbăta Gandhi tăcea” a fost premiată în 2017 la concursul concursurilor de dramaturgie contemporană ”Kulminația”, unde se premiază cele mai bune trei piese ale anului, alese dintre toate piesele înscrise la toate concursurile de gen din Rusia. Textul a fost montat pentru prima dată la Școala-Studio a Teatrului de Artă din Moscova, iar de atunci a fost pus în scenă în alte 11 teatre din Federația Rusă.

-Spectacolul băcăuan ”Sâmbăta Gandhi tăcea” este o premieră mondială pentru textul tău? Când și unde a avut loc premiera absolută a piesei?

– Textul acesta a câștigat diferite concursuri de dramaturgie până acum și pot spune că „Gandhi” „trăiește” în mai mult de 10 teatre din Rusia. Dar este pentru prima dată când este montat în străinătate, și, implicit, pentru prima dată când se joacă în România.

-Când a fost scrisă piesa? Ce anume te-a inspirat în scrierea ei?

-Am scris această piesă la sfârșitul anului 2016, și începutul lui 2017. Ce m-a inspirat? Este o întrebare foarte dificilă, deoarece au fost foarte multe motive. Primul are legătură cu un vis, pe care l-am avut într-o noapte. Am visat acest titlu, ”Sâmbăta Gandhi tăcea”, și când m-am trezit am decis că voi scrie ceva. Apoi, există diferite motive, pentru diferite părți ale poveștii. Dar ceea ce poate fi cu adevărat interesant este că povestea Lisei este reală. Biata femeie și-a pierdut copilul în stația de metrou St-Petersburg, în urmă cu mai bine de 20 de ani, după cum spune și personajul său.

-În afară de întâmplarea cu visul, ce altă legătură mai există între Gandhi și povestea spectacolului?

– La momentul la care am visat acest titlu, nu știam că Gandhi petrecea o zi pe săptămână în tăcere, că el considera că acest tip de abstinență contribuie la pacea interioară. Am înțeles de ce Gandhi trebuie să fie în această poveste abia când am terminat de scris piesa. Gandhi este calea sufletului uman.

– Te rog să continui următoarea propoziție: ”Piesa Sâmbăta Gandhi tăcea” este despre…”.

– …All people on the Earth are existential homeless. Toți oamenii de pe Pământ sunt, existențial, fără adăpost…

-Ce spui despre faptul că domnul Aleksandr Ogariov este cel care îți regizează piesa? Ați vorbit despre povestea textului și a spectacolului împreună?

– Sunt extraordinar de fericită că Aleksandr Ogariov a ales să monteze piesa mea. Extraordinar de fericită. Aleksandr Ogariov a fost binecuvântat să fie regizor de teatru. Talentul său este genial, inteligent și profund. Sunt o admiratoare a forței sale creatoare și a libertății sale de gândire. Am vorbit împreună despre piesă și am descoperit că vede în textul meu semnificații și detalii despre care nu discutasem și pe care nu le văzusem până acum.

Laura Huiban