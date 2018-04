Stabilit la New York, antrenorul băcăuan Gabriel Ciuntea dorește să revină într-o bună zi acasă pentru a înființa sau manageria un club de tenis

The american dream. Nu l-a visat, dar îl trăiește. Și-l trăiește din plin. De la finalul lui 2015. De pe 30 decembrie, atunci când a părăsit Bacăul cu destinația New York. Pentru a-i învăța tenis pe americani, dar și pentru a învăța, la rândul său, o mie de lucruri. Antrenorul băcăuan Gabriel Ciuntea a traversat Oceanul împreună cu jumătatea sa, Beatrice Păduraru, și ea fostă jucătoare de tenis la SCM Bacău. „Ne-am căsătorit la mijlocul lui 2015, iar la finalul anului am hotărât să plecăm în State. Ne era bine în țară, dar simțeam nevoia de o provocare”, mărturisește Gabi Ciuntea. Provocarea a venit o dată cu invitația pe care i-a adresat-o fostul său coleg de generație și coechipier de club Bogdan Bortă, stabilit de mai mulți ani la New York. „Procesul de obținere a vizei a durat cam trei luni, însă important este că am luat amândoi viza, și eu, și soția mea. De altfel, stabilisem cu Beti că, ori plecăm împreună, ori nu pleacă niciunul”, povestește Gabi, revenit în țară pentru o scurtă vacanță.

Smile, please!

La New York, Gabi și Beti s-au stabilit în Queens, închiriind un apartament pentru care plăteau 1500 dolari chirie. Și s-au angajat la un club de tenis din Manhattan, River Club of New York. Club exclusivist, cu reguli precise, niciun membru neavând dreptul să joace mai mult de două ori pe săptămână. „Existau deja opt antrenori acolo. Norocul nostru a fost că mai aveau nevoie de un băiat și de o fată. Ei bine, noi eram ăia”, zâmbește Ciuntea junior. În vârstă de 31 de ani, Gabi zâmbește mult. Mult mai mult decât o făcea acasă. Și nu neapărat că se simte azi, în America, mai bine decât îi era ieri, acasă. „E o deformație profesională. Unul dintre primele lucruri pe care le-am învățat acolo a fost importanța zâmbetului… profesional. Cei care vin la un club de tenis nu vin neapărat pentru tenis. OK, vin ȘI pentru tenis, dar pe ei îi interesează în primul rând să socializeze”, surâde din nou Gabi Ciuntea.

Tenis, squash, golf

În paralel cu ce făceau la River Club of New York, Gabi și Beti au căutat un nou job. Unul de weekend, dar și de vară, în condițiile în care new-yorkezii își abandonează orașul atât la finalurile de săptămână, cât și în vacanță. Alternativa a venit de la 50 de km distanță de New York. Din Locust Valley, acolo unde se află un impresionant country club, Piping Rock Club, cu 30 de terenuri de tenis, dintre care 16 sunt cu iarbă naturală. „Mai sunt și patru terenuri de squash, dar și un teren de golf cu 18 găuri, toată proprietatea întinzându-se pe câteva hectare. Îți trebuie o mașină pentru a te mișca cu folos prin curtea clubului”, spune Gabi, care adaugă: „În aprilie 2016 am avut o primă întrevedere cu managerul, iar în iunie ne-am prezentat la muncă”.

James Watson, „părintele” ADN-ului

La Piping Rock Club, care se află în proprietatea exclusivă a membrilor săi, există antrenori de mai multe naționalități. Doi americani, un englez, un suedez, un japonez, dar și un tehnician din Zimbabwe, pentru squash. „Și doi români, eu și Beti. Ne înțelegem excelent cu toți colegii noștri. Se câștigă bine, ajungându-se până la 80 dolari pe oră. Sigur, nu e cazul meu, dar de când sunt acolo, mi-au mărit de trei ori salariul. Jobul nostru este să facem de toate. Avem elevi de la copii de doi ani și jumătate- da, da, de la doi ani și jumătate- și până la domni de vârsta a treia. Unul dintre cei mai respectabili elevi ai mei este nimeni altul decât James Watson, co-descoperitorul structurii ADN și fost laureat al Premiului Nobel. Are 90 de ani și vine de două- trei ori pe săptămână”, precizează Gabriel Ciuntea.

Lemann și Federer

James Watson, dar nu numai el. La Piping Rock Club o prezență constantă este cea a lui Jorge Paulo Lemann. Cel mai bogat brazilian și al 29-lea cel mai prosper om de pe planetă, Lemann a fost davis-cup-man în echipa Elveției. Și cum prima dragoste nu se uită niciodată, Lemann joacă des tenis. Inclusiv în Locust Valley. „Am jucat de trei ori cu el”, se mândrește Gabi. Anual, la clubul din Valea Lăcustelor vine și Roger Federer. Vine pe filiera Credit Suisse, de regulă înainte de US Open. Stă două trei-ore, se întreține cu membrii, le răspunde la întrebări, joacă tenis cu ei și chiar le dă sfaturi. „Federer este… Mister Perfect. Și are o memorie de elefant. În primul nostru an, când a venit, m-a întrebat pe mine și Beti: «Sunteți noi aici, nu? Parcă nu v-am mai văzut în anii antreriori». Deși vine o dată pe an și nu stă mai mult de trei ceasuri, reușește să memoreze toate fizionomiile. Fantastic”, spune admirativ Gabi Ciuntea.

Banii nu sunt totul

Mister și missis Ciuntea se vor întoarce în America pe 10 aprilie. Dar și-au luat deja bilete retur pentru luna octombrie. One way tickets? „Nu știu, e posibil ca atunci când vom veni din nou în octombrie, să venim definitiv. Ne merge bine acolo, avem viză până în 2020, dar luăm în calcul revenirea acasă. Că va fi acum, că va fi mai încolo, vom vedea”, mărturisește Gabi, căruia îi lipsește performanța în tenis: „N-am plecat în America pentru bani, așa cum nici nu voi rămâne acolo doar pentru bani. Am crescut foarte mult ca om, dar pe plan profesional simt că-mi lipsește ceva. La cluburile la care lucrez nu există termenul de performanță. Nu zic că-i deranjant, dar parcă ai vrea mai mult”. Pentru Gabi Ciuntea, the american dream s-ar putea materializa… în Bacău: „Doresc să-mi fac un club sau să administrez unul și, pe lângă componenta de performanță, să inspir celor care vor deveni membri importanța de a face mișcare și de a socializa prin intermediul sportului”.