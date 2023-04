Amenzi de zeci de mii de lei împărțite, de Paște, de inspectorii în siguranța alimentară

Însoțiți de polițiști, inspectorii sanitar-veterinari, comisarii Protecției Consumatorilor și specialiștii DSP, au descins în toate spațiile din județ, destinate desfacerii și comercializării produselor specifice Sărbătorilor Pascale.

Peste 130 de comercianți și producători din industria alimentară au fost controlați de autoritățile în siguranța alimentară, în perioada premergătoare sărbătorii pascale. Acțiunile, inițiate în scopul prevenirii apariției toxiinfecțiilor, au făcut parte din programul de control oficial, în condițiile în care, se știe, în această perioadă, crește consumul alimentelor de origine animală, dar și nonanimală. Prin urmare, au fost intensificate controalele inspectorilor sanitar-veterinari, lucru care a dus, în mod evident, la descoperirea a numeroși comercianți aflați în neregulă. Echipele mixte ale Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Bacau, Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor și Direcţiei de Sănătate Publică Bacau, însoțite de polițiștii de Inspectoratul Județean de Poliție, au descins în toate spațiile din județ, destinate desfacerii și comercializării produselor specifice Sărbătorilor Pascale.

Cantină amendată cu 20.000 de lei

N-a scăpat aproape nimeni. Au intrat în hora controalelor în special unitățile de abatorizare, procesare, carmangerii şi măcelării, unități din sectorul peştelui, ouălelor, unitățile de comercializare a alimentelor cu amănuntul de tip hyper/supermarket, magazine alimentare, piețele agroalimentare etc., dar și depozitele, unitățile de alimentație publică (pensiuni, restaurante, cantine, catering etc.). Cu ocazia controalelor la aceste tipuri de unități, au fost efectuate 131 de verificări, fiind identificate numeroase neconformități care au impus aplicarea de sancțiuni contravenționale. În total, au fost aplicate 9 amenzi, în valoare de 34.400, și 2 avertismente. Mai exact, o pescarie a primit două amenzi de 2.400 lei, pentru depozitarea necorespunzătoare a mărfii, precum și pentru mizeria din spațiile de vânzare și de pe ustensilele folosite, dar și un avertisment pentru că nu exista un vestiar amenajat corespunzător. O cantină a primit două amenzi de 20.000 lei pentru că nu era înregistrată sanitar-veterinar, dar și pentru jegul din spațiile de prelucrare și de pe veselă. În plus, un magazin alimentar a fost amendat cu 2.400 lei pentru depozitarea necorespunzătoare a mărfii, fiindu-i confiscată o cantitate de peste 10 kg. de carne porc, în vreme ce un centru de prelucrare a laptelui s-a pricopsit cu patru sancțiuni în valoare de 9.600 lei pentru că nu a putut dovedi de unde a procurat materia primă, dar care și vindea preparate de carne, fără a deține o autorizație. Din acest motiv, a și fost confiscată o cantitate de 25 kg. de astfel de marfă. Acțiunile de inspecție și control ale echipelor mixte vor continua și după sărbătoarea Paștelui.