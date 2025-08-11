Ambulanță din Bacău, intervenție de urgență la un accident în Neamț

Un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Bacău, aflat în tranzit prin județul Neamț, a intervenit luni dimineață pentru a acorda primul ajutor victimelor unui accident rutier produs pe E85, în satul Traian, comuna Săbăoani.

Potrivit ISU Neamț, apelul la 112 a fost înregistrat la ora 09:42, fiind semnalată coliziunea dintre două autoturisme în care se aflau doar șoferii. La fața locului au ajuns echipaje de la Detașamentul de Pompieri Roman, SVSU Săbăoani, SMURD, SAJ și IPJ.

Pompierii au găsit unul dintre conducătorii auto, un bărbat de 63 de ani, blocat în mașină. Acesta a fost descarcerat cu ajutorul echipamentelor speciale și preluat de echipajul SMURD TIM, care l-a transportat la CPU Roman.

Celălalt șofer, un bărbat de 33 de ani, a primit îngrijiri medicale de la echipajul SAJ Bacău aflat întâmplător în zonă. Ulterior, acesta a fost predat echipajului SMURD EPA și dus la spital.

Pompierii au asigurat zona pentru prevenirea incendiilor și au curățat carosabilul de resturile rezultate în urma impactului.