Circa 330 km de drum de mare viteză pe relația Ploiești-Buzău-Focșani-Bacău-Pașcani sunt în prezent în etapa de elaborare studiu de fezabilitate și proiect tehnic, etapă în care va fi luată și decizia dacă va fi construit ca drum expres sau direct ca autostradă.

Contractele ar trebui să fie gata la final de 2020 sau început de 2021, dar toate vor fi amânate chiar și cu jumătate de an.

“Posibil din trimestru I 2022 să avem desemnați câștigători la A7”, transmite Asociația Moldova vrea Autostradă.

Conform Hotnews, Asociația Moldova vrea Autostradă scrie că toate contractele au fost prelungite prin act adițional, trei dintre ele din cauza “nefinalizării și validării Modelului Național de Transport “.

Modelul Național de Transport a fost realizat odată cu Master Planul General de Transport și “constituie o reprezentare computerizată a circulaţiei persoanelor, mărfurilor (deplasări) şi a vehiculelor în cadrului sistemului de transport”.

Totuși, Modelul Național de Transport a fost realizat cu cifre și date la nivelul anului de referință 2010, bazându-se doar pe prognoze pentru anii ulteriori.

Între timp, noi date oficiale de trafic au fost centralizate și cade în sarcina autorităților de la drumuri să actualizeze Modelul Național de Transport.

Fostul ministru al transporturilor, Lucian Șova, spune că “inerția administrativă și birocrația au pus stăpânire pe Guvernul PNL, sufocând principalele proiecte de infrastructură pe zona Moldovei și aruncându-le în timp până hăt în 2022”.

Șova spune ca acest lucru este firesc, atâta vreme cât vorbim de un guvern care în loc să „împingă” de la spate aceste proiecte, cum am făcut noi cu centura Bacăului în „reaua” guvernare PSD, se ocupă de alegeri anticipate și de alte chițibușerii politicianiste.

“Să nu se uite că noi, cei de la PSD, am luat centura Bacăului de la ZERO, am făcut proiect, am organizat licitație și în 8 luni – martie-octombrie 2019 – am dus-o la aproape 50% grad de realizare a lucrărilor. Asta să facă și domnii din Guvernul lui Sf. Așteaptă! Să guverneze, să livreze!

Atrag atenția că tronsoanele Focșani – Bacău și Bacău – Pașcani din A7 totalizează 180 km, având ponderea cea mai mare în lungimea acestei autostrăzi. Cu alte cuvinte, băcăuanii au nevoie de acest proiect și au nevoie ca acest proiect de infrastructură să înceapă cât mai repede, nu peste 3-4 ani”, a spus Lucian Șova.

“În concluzii, în linii mari, în perioada aprilie-august 2021 ar trebui să avem cei circa 318 km de autostrada/drum expres pe relația Ploiești-Bacău-Pașcani finalizați la nivel de proiectare tehnică! Cu alte cuvinte, din trim II/III al anului 2021, avem posibilitatea de a licita lucrări de EXECUȚIE la autostrada Moldovei/A7.

Și posibil din trim I 2022 să avem desemnați câștigători la A7 iar din trim IV 2023/ trim I 2024 să putem circulă pe primii kilometri de autostrada din A7 (fără a lua în calcul centură Bacăului), spune dr. geogr. Adrian Covăsnianu, vicepreședintele Asociației “Moldova Vrea Autostradă”.