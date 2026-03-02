Alunecare de terasament reactivată pe DN 11, în județul Bacău. Circulație semaforizată pe un sens

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași anunță reactivarea unei alunecări de terasament pe DN 11, la kilometrul 167+010 – 167+090, pe partea stângă a sensului de mers, în afara localității Bârzulești, județul Bacău.

Potrivit reprezentanților DRDP Iași, zona afectată va fi monitorizată permanent și semnalizată corespunzător de către echipele Secției Drumuri Naționale Bacău până la realizarea unor noi lucrări de reparații.

În cursul zilei de astăzi urmează să fie instituită circulația dirijată prin semafor pe un singur sens, alternativ, pentru a permite desfășurarea traficului în condiții de siguranță.

Autoritățile le recomandă conducătorilor auto să circule cu prudență, să reducă viteza în zona afectată și să respecte semnalizarea rutieră temporară instalată pe sectorul de drum.