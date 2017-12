Consilierii județeni s-au întrunit, joi, în cea mai scurtă dintre ședințele ordinare ale anului 2017, fiind dezbătute doar șapte proiecte. Punctul nr. 4, retras de pe ordinea de zi, avea ca obiect modificarea unei anexe a HCJ 118/2009 cu privire la Master Planul în sectorul apă-canal. Întâlnirea a început și s-a încheiat într-o notă festivă. Înainte de a demara dezbaterile, Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean (CJ) Bacău, i-a felicitat pe consilierii Carmen Dima, PSD, și Sorin Umbrărescu, ALDE, care și-au sărbătorit ziua de naștere în această lună. Neculai Nechita, PNL, născut chiar pe 28 decembrie, a fost aplaudat abia la sfârșit deoarece a fost declarat pe 2 ianuarie, fapt neștiut de organizatorii ședinței. Primul proiect – validarea Elenei Cosma în funcția de consilier județean din partea PSRO – a fost aprobat fără obiecții. După depunerea jurământului, Sorin Brașoveanu și noii colegi i-au urat succes.



Rectificare pentru școlile speciale Au mai fost supuse dezbaterii tarifele care vor fi practicate în 2018, modificarea organigramei DGASPC, indemnizațiile membrilor Comisiei de Orientare Școlară și membrilor Consiliului de Administrație al Aeroportului, urmare a trecerii plății contribuției de la angajator la angajat, toate fiind votate fără observații. Nici rectificarea bugetului propriu al CJ Bacău nu a stârnit dispute. Suma cu care s-a modificat partea de venituri a fost de 251.000 lei, provenită din cote defalcate din TVA. Banii au avut ca destinație finanțarea învățământului special, acoperind salarii, sporuri și drepturi câștigate de angajați în instanță. Aflându-ne la un pas de intrarea în noul an, aleșii au primit din partea Consiliului Județean o agendă și un calendar. Cezar Olteanu, PNL, a remarcat faptul că harta din agendă e foarte veche și nu mai corespunde realității, iar calendarul nu are o temă. Au fost singurele critici formulate în ședința de joi. Sorin Brașoveanu le-a mulțumit aleșilor pentru munca lor și pentru felul în care au colaborat, le-a urat sănătate, un an mai bun, în care să fie uniți, apoi i-a invitat în holul central, la o cupă de șampanie. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.