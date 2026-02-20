Aerostar Bacău a încheiat 2025 cu venituri de 634 mil. lei şi profit net de 98 mil. lei. Acţiunile ARS, plus 23% în ultimul an

Aerostar Bacău (simbol bursier ARS), companie activă în industria aeronautică şi de apărare, a raportat pentru 2025 venituri din exploatare de 634 milioane de lei, marcând o uşoară creştere faţă de anul precedent, potrivit datelor financiare preliminare publicate de societate.

Profitul net s-a ridicat la 98 milioane de lei, în creştere cu 2,4% comparativ cu 2024. În acelaşi timp, compania a reuşit să reducă cheltuielile de exploatare cu 1,4%, până la 538,4 milioane de lei, ceea ce a contribuit la menţinerea unei marje solide într-un context de piaţă dificil.

Aerostar este furnizor de aerostructuri, componente, ansambluri şi sisteme hidraulice pentru programe globale de fabricaţie, activând atât în zona de producţie, cât şi în cea de mentenanţă pentru aeronave.

Reprezentanţii companiei subliniază că anul 2025 a fost marcat de o cerere ridicată în industria aerospaţială, însă pe fondul unor tensiuni operaţionale persistente. Producţia de aeronave şi activităţile de mentenanţă au fost afectate de blocaje în lanţurile de aprovizionare, deficit de personal calificat, volatilitate financiară şi presiuni geopolitice.

În pofida acestor provocări, producătorii de aeronave au menţinut backlog-uri la niveluri record, ceea ce a generat o cerere consistentă pentru furnizori, dar şi întârzieri semnificative în livrări. Companiile din lanţul de aprovizionare, inclusiv Aerostar, au fost nevoite să opereze într-un climat de incertitudine, confruntându-se cu presiuni tot mai mari asupra costurilor şi cu cerinţe sporite privind eficienţa operaţională şi sustenabilitatea. Inflaţia persistentă a amplificat aceste dificultăţi atât pentru producători, cât şi pentru furnizori.

Pe piaţa de capital, titlurile ARS au consemnat un avans de aproximativ 23% în ultimele 12 luni, ceea ce a urcat capitalizarea bursieră a companiei la circa 1,6 miliarde de lei.

În acţionariat, IAROM SA Bucureşti controlează 71,5% din capitalul social, iar Evergent Investments (simbol EVER) deţine o participaţie de 15,1%.