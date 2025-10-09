Aeronave militare de la Baza 95 Aeriană Bacău vor survola mâine Iașul

Vineri, 10 octombrie, începând cu ora 10:30, aeronave IAR-99 Șoim și IAR-330 SOCAT ale Bazei 95 Aeriană Bacău vor survola municipiul Iași, la altitudini cuprinse între 50 și 300 de metri.

Zborul va avea loc în zona bulevardului Carol I nr. 7, cu ocazia inaugurării bustului generalului aviator Ermil F. Gheorghiu, în cadrul Conferinței Naționale „Iașul și Aeronautica României”.

Evenimentul are caracter comemorativ și este dedicat omagierii eroilor aviatori ai României. Reprezentanții Forțelor Aeriene Române precizează că survolul nu are legătură cu situațiile de securitate din proximitatea frontierelor țării, ci are exclusiv scop simbolic și istoric.

Cine a fost Ermil F. Gheorghiu

Generalul aviator Ermil F. Gheorghiu (1896–1977) a fost una dintre figurile marcante ale aviației militare române. Pilot de elită și comandant respectat, Gheorghiu a participat activ la dezvoltarea aviației de luptă în perioada interbelică și în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, conducând diverse formațiuni aeriene românești.

A fost decorat pentru merite deosebite în misiuni de recunoaștere și protecție aeriană, contribuind semnificativ la formarea generațiilor de piloți militari români. Bustul său, dezvelit acum la Iași, simbolizează recunoașterea unei vieți dedicate onoarei și curajului sub semnul aripilor românești.