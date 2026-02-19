Adeverințele de venit pentru pensie ar putea fi eliberate și pe baza fișelor de salariu, nu doar a statelor de plată

Un proiect legislativ înregistrat recent la Senat propune modificarea cadrului legal privind dovedirea veniturilor necesare la stabilirea pensiei, astfel încât adeverințele de venit să poată fi eliberate nu doar în baza statelor de plată, ci și pe baza fișelor de evidență a retribuțiilor sau salariilor.

Inițiativa vizează modificarea Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, precum și a anexei nr. 6 din actul normativ, pentru a elimina interpretările restrictive apărute în practică. Concret, textul propus prevede că venitul total lunar realizat, brut sau net, după caz, poate fi dovedit prin adeverință eliberată conform modelului legal, întocmită pe baza statelor de plată sau a fișelor de evidență a retribuțiilor/salariilor.

Documentele ar urma să fie eliberate de angajatori, deținătorii legali de arhive sau operatorii economici autorizați de Arhivele Naționale ale României pentru prestarea serviciilor arhivistice, cu drept de certificare a datelor în original.

Potrivit expunerii de motive, în practică au existat situații în care unele case teritoriale de pensii au refuzat adeverințe emise în baza fișelor de evidență, motivând că acestea nu ar fi fost întocmite pe baza statelor de plată. Inițiatorii susțin că o astfel de interpretare a afectat numeroase persoane, în special pe cele care își pot dovedi veniturile realizate anterior anului 2001, dar nu mai au acces la statele de plată, fie din cauza pierderii acestora, fie din cauza reorganizării sau desființării angajatorilor.

Proiectul mai prevede că, în situația în care statele de plată nu mai există sau nu pot fi identificate în arhive, fișele de evidență întocmite pentru fiecare salariat vor fi recunoscute ca documente cu valoare echivalentă, cu condiția să conțină toate informațiile necesare stabilirii venitului lunar realizat.

Inițiativa legislativă a fost depusă de mai mulți parlamentari ai Partidul Național Liberal și urmează parcursul parlamentar obișnuit. Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie adoptat de Parlament, promulgat de președintele României și publicat în Monitorul Oficial.