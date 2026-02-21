Adeverința de vechime în muncă, doar de la angajator din 2026. Reges-Online schimbă regulile jocului

Modalitatea de obținere a adeverinței de vechime în muncă se modifică semnificativ începând cu 2026, odată cu intrarea în vigoare a Hotărârea Guvernului nr. 295/2025 și operaționalizarea noului registru electronic Reges-Online.

Cea mai importantă schimbare: adeverințele nu mai pot fi solicitate de la inspectoratele teritoriale de muncă (ITM), ci exclusiv de la angajatori.

ITM nu mai eliberează adeverințe

Până la finalul lui 2025, în baza Hotărârea Guvernului nr. 905/2017, salariații și foștii salariați puteau solicita un extras din registrul electronic (Revisal) de la ITM, în situațiile în care angajatorul nu îl putea furniza din motive obiective.

Odată cu abrogarea acestei hotărâri și trecerea la Reges-Online, această opțiune dispare. Din 2026, adeverința de vechime se solicită doar angajatorului, indiferent dacă raportul de muncă este în derulare sau a încetat.

Termen de 15 zile și amenzi de până la 5.000 de lei

Potrivit noii reglementări, la solicitarea scrisă a salariatului sau a fostului salariat, angajatorul este obligat să elibereze adeverința în maximum 15 zile lucrătoare. Documentul trebuie să ateste:

activitatea desfășurată;

durata activității;

salariul;

vechimea în muncă și în specialitate.

La încetarea contractului individual de muncă, angajatorul are obligația să elibereze automat adeverința și un extras din registru, certificat conform legii.

Refuzul sau întârzierea eliberării documentului se sancționează cu amendă între 3.000 și 5.000 de lei. De asemenea, angajatorii nu pot percepe taxe pentru eliberarea adeverinței, fiind vorba despre o obligație legală.

Ce este adeverința de vechime și la ce folosește

Adeverința de vechime în muncă este un document esențial pentru salariați și foști salariați. Ea este necesară în numeroase situații, printre care:

deschiderea dreptului la pensie;

obținerea indemnizației de șomaj;

angajarea la un nou loc de muncă;

dovedirea experienței profesionale.

După eliminarea carnetelor de muncă la 1 ianuarie 2011 și trecerea la evidența electronică, adeverința a devenit principalul instrument prin care se dovedește vechimea în muncă.

Cum dovedim vechimea pentru perioadele lucrate înainte de 2011

Pentru perioadele lucrate până la 31 decembrie 2010, vechimea se dovedește exclusiv cu carnetul de muncă.

Dacă acesta a fost pierdut sau anumite perioade nu sunt înscrise, dovada poate fi solicitată:

de la angajator, dacă acesta mai există;

de la ITM, în funcție de perioada lucrată și de sediul social al angajatorului.

Important de precizat: noua reglementare elimină doar posibilitatea eliberării adeverințelor pentru perioadele gestionate în registrul electronic, nu și atribuțiile ITM privind arhivele vechi.

Reges-Online: acces direct la propriile date

O noutate majoră adusă de Reges-Online este posibilitatea ca salariații să își creeze cont și să își verifice direct situația contractuală.

Prin platformă, angajații pot obține:

Extras individual – document care reflectă informațiile transmise de un anumit angajator, cu posibilitatea selectării a două intervale distincte: 2006–2011 și 2011–prezent;

Extras centralizator – document care conține istoricul complet al contractelor de muncă înregistrate, indiferent de angajator.

Extrasele sunt semnate electronic de Inspecția Muncii și sunt valabile în format electronic. Dacă sunt tipărite, este necesară certificarea pentru conformitate.

Crearea contului se poate face:

prin identitatea digitală ROeID;

prin semnătură electronică calificată;

direct la ITM, prin info-chioșcuri.

Mai multă autonomie pentru salariați

Trecerea la Reges-Online marchează un pas important spre digitalizare și transparență. Dacă adeverința de vechime rămâne în sarcina angajatorului, accesul direct la extrasele din registru oferă salariaților posibilitatea de a verifica în timp real dacă datele lor sunt corect înregistrate.

Pentru angajatori, noile reguli aduc responsabilități clare și sancțiuni ferme. Pentru salariați, 2026 vine cu mai mult control asupra propriului istoric profesional, dar și cu o schimbare importantă: ITM nu mai este o soluție alternativă pentru obținerea adeverinței de vechime.