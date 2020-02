Kirk Douglas, tatăl actorului Michael Douglas, a avut o carieră de mai bine de șase decenii, jucând în peste 90 de filme. ”Cu o uriașă tristețe, eu și frații mei anunțăm că astăzi ne-a părăsit Kirk Douglas, la vârsta de 103 ani. Pentru lume era o legendă, un actor din epoca de aur a filmelor, un umanist care era dedicat dreptății, iar cauzele în care a crezut au fost un standard către care noi toți am aspirat; dar pentru mine și pentru frații mei Joel și Peter el a fost, simplu, tata, pentru Catherine – un socru minunat, pentru nepoții și strănepoții lui – un bunic iubitor, iar pentru soția lui, Anne, un soț minunat”, a declarat Michael Douglas.

Kirk Douglas și-a câștigat faima la Hollywood cu rolul legendar din ”Spartacus”, în 1960. Filmul a luat patru Oscaruri, însă niciunul dintre acestea nu a fost pentru Kirk Douglas. Cu un an în urmă, în 1959, el a avut o nominalizare la Oscar la categoria ”cel mai bun actor în rol principal”, pentru rolul lui Midge Kelly din ”Champion”. Nu a primit Oscarul pentru vreun rol, de-a lungul carierei sale, deși a fost nominalizat de trei ori, însă a fost recompensat cu două Oscaruri ca producător pentru ”The Bad and the Beautiful” în 1953 și ”Lust for Life” în 1957, în care l-a întruchipat pe pictorul Vincent Van Gogh.

În 1995, Academia Americană de Film i-a acordat un Oscar onorific pentru întreaga carieră. Origini rusești și evreiești Kirk Douglas era fiul unor imigranți evrei veniți în SUA din Rusia, iar numele său real era Issur Danielovitch Demsky.

Familia lui era săracă, locuia într-un ghetou, dar asta nu l-a împiedicat pe Kirk Douglas să fie un elev strălucit și un atlet desăvârșit. Și-a plătit singur studiile universitare la St. Lawrence University, participând la competiții ca luptător profesionist și lucrând ca ospătar și portar. Atras de actorie, a debutat pe Boradway în 1941, cu ”Spring Again”, dar cariera i-a fost întreruptă de izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial. A plecat pe front în același an, iar în 1945, după încheierea războiului, s-a întors pe scena teatrului și și-a luat un mic job și în radio.

Lauren Bacall, fostă colegă de clasă cu el, l-a băgat în prima ligă a actorilor de la Hollywood, insistând pe lângă producătorul Hal B. Wallis să-l distribuie în ”The Strange Love of Martha Ivers” (1946). Lăudat de critici, a primit apoi unul dintre rolurile principale din ”I Walk Alone”, primul dintre cele șapte filme în care a jucat alături de Burt Lancaster, cu care avea o chimie extraordinară. Cei doi nu era un însă prieteni și în viața reală. Kirk Douglas a fost însurat cu Diana Douglas între 1943 și 1951, iar în 1954 s-a căsătorit cu Anne Douglas, care în aprilie urmează să împlinească 101 ani Fiecare soție i-a dăruit câte doi copii: prima, Diana, pe Michael și pe Joel, cea de-a doua, Anne, pe Peter și pe Eric (acesta din urmă a murit în 2004, la numai 46 de ani, de supradoză).

Kirk Douglas a fost decorat de președintele Jimmy Carter în 1981 cu Presidential Medal of Freedom, cea mai înaltă distincție acordată unui civil. În 1986 a superit o operație de bypass, după ce a făcut infarct într-un restaurant. În februarie 1991 a supraviețuit unui accident de elicopter în care au murit două persoane. A rămas cu probleme mari la coloană. În 1996 a suferit un accident vascular în urma căruia a rămas cu dificultăți de vorbire, atenuate după mulți ani de terapie. Singura colegă de generație a lui încă în viață este Olivia de Havilland (Melanie din ”Pe aripile vântului”), și ea în vârstă de 103 ani. Despre ei doi se spunea că sunt ultimele legende ale anilor de aur ai cinematografiei americane.

