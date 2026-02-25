Activitate de prevenire pentru copiii din sistemul de protecție, organizată de polițiști

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău au organizat, ieri, o activitate de informare și prevenire destinată minorilor aflați în grija asistenților maternali profesioniști sau ocrotiți în centre rezidențiale din județ, categorie considerată mai vulnerabilă la diverse riscuri sociale.

Evenimentul a fost inițiat de Biroul Siguranță Școlară și Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității din cadrul IPJ Bacău și s-a desfășurat la sediul Poliției Municipiului Bacău, în colaborare cu Complexul de Servicii Sociale „Pro Familia” Bacău.

La activitate au participat, alături de polițiști, specialiști ai Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane și ai Centrului de Sănătate Mintală și Prevenirea Adicțiilor Bacău, care au prezentat minorilor informații despre riscurile la care pot fi expuși, precum exploatarea, traficul de persoane, consumul de substanțe interzise sau implicarea în fapte antisociale.

Potrivit polițiștilor, scopul întâlnirii a fost de a oferi informații utile, de a preveni situațiile de risc și de a le arăta copiilor că pot apela la sprijinul instituțiilor și al specialiștilor atunci când se confruntă cu probleme.

Reprezentanții IPJ Bacău subliniază că mulți dintre acești copii au trecut prin situații dificile și pot deveni mai vulnerabili la influențe negative. În acest context, astfel de activități urmăresc dezvoltarea capacității minorilor de a lua decizii responsabile și de a înțelege că viitorul lor nu este definit de mediul din care provin.

Polițiștii atrag atenția că prevenirea delincvenței juvenile începe prin educație, comunicare și construirea unei relații de încredere între copii și adulți, iar intervenția timpurie poate transforma situațiile de risc în oportunități pentru dezvoltarea lor. Un copil informat, spun specialiștii, este mult mai greu de manipulat.