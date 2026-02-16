Acțiune rutieră în sistem RELEU pe DN 15: 83 de sancțiuni aplicate de polițiști

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău au desfășurat, la data de 15 februarie a.c., o acțiune în sistem RELEU pe DN 15, împreună cu polițiști din județele Neamț, Harghita, Mureș și Cluj, pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere.

Activitățile au vizat reducerea accidentelor de circulație grave și creșterea gradului de siguranță rutieră, prin depistarea și sancționarea conducătorilor auto care încalcă normele de circulație.

În urma controalelor efectuate, polițiștii au aplicat 83 de sancțiuni contravenționale. Dintre acestea, 31 au fost pentru depășirea regimului legal de viteză, 18 pentru neportul centurii de siguranță, iar 34 pentru alte abateri la regimul rutier.

Totodată, au fost retrase două certificate de înmatriculare, a fost reținut un permis de conducere pentru depășirea vitezei legale, a fost retras un set de plăcuțe cu numere de înmatriculare și au fost efectuate 33 de testări cu aparatele din dotare.

În cadrul acțiunii, polițiștii au distribuit participanților la trafic 60 de materiale informativ-preventive.

Reprezentanții IPJ Bacău au precizat că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare.