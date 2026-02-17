Acțiune a polițiștilor rutieri din Bacău: peste 600 de sancțiuni aplicate pentru nereguli în transportul de mărfuri și persoane

În perioada 9–15 februarie a.c., polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Bacău au desfășurat o amplă acțiune pentru creșterea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor grave, vizând verificarea legalității transporturilor rutiere de mărfuri și persoane.

Activitățile au avut drept scop reducerea riscului rutier pe drumurile publice și conștientizarea participanților la trafic cu privire la pericolele generate de nerespectarea normelor legale privind circulația.

În urma controalelor efectuate, polițiștii au aplicat 639 de sancțiuni contravenționale. Dintre acestea, 488 au fost aplicate conducătorilor auto care efectuau transport de mărfuri, iar 151 șoferilor care desfășurau activități de transport persoane.

De asemenea, în urma verificărilor tehnice, au fost identificate 48 de autovehicule cu defecțiuni tehnice și 6 vehicule cu abateri privind utilizarea tahografului. Pentru nerespectarea timpilor de odihnă, polițiștii au aplicat 52 de sancțiuni contravenționale.

Totodată, au fost efectuate testări pentru depistarea conducătorilor auto aflați sub influența alcoolului, fiind reținute 6 permise de conducere.

La activități au participat și inspectori din cadrul I.S.C.T.R.

Dispozitiv tip „telecomandă” descoperit la un ansamblu de vehicule

Un caz relevant a fost înregistrat pe DN2-E85, în localitatea Cleja, unde polițiștii au oprit pentru control un ansamblu de vehicule destinat transportului de marfă. În urma analizei datelor cu ajutorul softului TachoScan din dotare, s-a constatat manipularea aparatului tahograf, fiind identificat un dispozitiv tip „telecomandă”.

Operatorul de transport a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 12.000 de lei, iar ca măsură complementară s-a dispus imobilizarea vehiculului.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Bacău reamintesc tuturor participanților la trafic importanța respectării cu strictețe a normelor rutiere, menite să protejeze viața și integritatea tuturor persoanelor aflate în trafic.