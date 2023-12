Accident rutier produs de un șofer băut

La data de 17 decembrie a.c., în jurul orei 04.00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Moinești au fost sesizați despre faptul că, în comuna Solonț a avut loc un eveniment rutier soldat cu rănirea a două persoane.

Din primele cercetări a rezultat că, un tânăr de 29 de ani, din comuna Balcani, în timp ce conducea un autoturism pe DJ 117A în localitatea Solonț, ar fi pierdut controlul direcției de deplasare, părăsind partea carosabilă și intrând în coliziune cu un șanț.

În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea conducătorului auto și a pasagerului, un tânăr de 23 de ani, aceștia fiind transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de 0,85 mg/l alcool pur în aerul expirat, ulterior fiindu-i prelevate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infacțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul pe drumurile publice sub influența alcoolului.

Polițiștii recomandă participanților la trafic să nu conducă vehicule sub influența alcoolului sau a altor substanțe, totodată reamintindu-le:

Legea nr. 213 din 7 iulie 2023 supranumită și Legea Anastasia, prevede faptul că:

Nu se poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere în cazul infracţiunilor prevăzute la art. 192 alin. (2) şi (3), dacă acestea au fost săvârşite în condiţiile art. 335 sau 336. Conducătorul auto care a provocat un accident rutier soldat cu decesul unei persoane, conducand fără permis de conducere, sub influenta alcoolului sau a substantelor psiho- active, va fi pedepsit cu închisoarea, fără posibilitatea ca instanta sa dispuna suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere.

O.U.G. nr. 195/2002- art. 102/3/a prevede:

Articolul 102

(3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă prevăzută în clasa a IV-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile săvârşirea de către conducătorul de autovehicul sau tramvai a următoarelor fapte:

a) conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice, dacă fapta nu constituie, potrivit legii, infracţiune; ( Valoare de până în 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat).

Totodată, conducătorul auto căruia i-a fost suspendat dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice, pentru conducere sub influenta alcoolului, având o valoare de până în 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat, nu mai poate beneficia de reducerea perioadei de suspendare a permisului de conducere, cu o treime, ca în cazul celorlalte situații de suspendare a permisului de conducere( testarea 13/15 fiind însă obligatorie).