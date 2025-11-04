Abonamente GRATUITE pentru a explora Uniunea Europeană. Vin însoțite de carduri de reduceri pentru cazare, activități culturale și sportive

Tinerii din România care împlinesc 18 ani vor avea șansa de a descoperi gratuit Europa, individual sau alături de un grup de până la patru prieteni, prin extinderea programului DiscoverEU, anunțată de Comisia Europeană cu prilejul marcării a 40 de ani de la crearea spațiului Schengen.

Comisia Europeană a anunțat, cu ocazia celebrării a 40 de ani de la crearea spațiului Schengen, extinderea programului DiscoverEU, o inițiativă emblematică a Uniunii Europene dedicată tinerilor de 18 ani. Prin această nouă rundă, executivul european pune la dispoziție 40.000 de abonamente suplimentare de călătorie, oferind șansa unei noi generații de europeni să descopere continentul în mod gratuit.

DiscoverEU face parte din programul Erasmus+ (2021–2027) și își propune să le ofere tinerilor o experiență de călătorie care să le întărească sentimentul de apartenență la Uniunea Europeană, să îi ajute să exploreze diversitatea culturală a Europei și să lege prietenii peste granițe.

📅 Înscrieri până la 13 noiembrie 2025

Noua rundă de înscrieri este deschisă până la 13 noiembrie 2025, ora 12:00 (ora Bruxelles-ului), respectiv 11:00, ora României. Tinerii interesați pot aplica prin Portalul European pentru Tineret, completând un formular online și participând la un scurt test de selecție.

Candidații selectați vor putea călători în Europa între 1 martie și 31 mai 2026, pentru o perioadă de maximum o lună. Călătoria se poate face individual sau în grup de până la patru prieteni, cu condiția ca toți membrii echipei să îndeplinească aceleași criterii de eligibilitate.

🗺️ Libertatea de a descoperi Europa

Participanții își pot crea propriul itinerariu sau pot alege rute tematice propuse de Comisia Europeană, precum:

Ruta Noului Bauhaus European , care include opriri în orașe ce promovează sustenabilitatea, estetica și incluziunea;

Ruta Verde DiscoverEU, ce oferă destinații dedicate turismului durabil, în orașe desemnate „Capitală Europeană Verde” sau implicate în misiunea „Orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic”.

De regulă, călătoriile se vor face cu trenul, dar pentru a asigura accesul tuturor tinerilor, programul permite și alte mijloace de transport — feriboturi, autocare sau, în cazuri excepționale, avionul, mai ales pentru participanții din zone izolate sau insule.

🎟️ Beneficii suplimentare pentru tineri

Fiecare tânăr selectat va primi un Card European pentru Tineret (EYCA), disponibil prin aplicația DiscoverEU Travel. Cardul oferă reduceri pentru activități culturale, educaționale, sportive, transport local, cazare și alimentație în 36 de țări europene.

👥 Criterii de eligibilitate

Pentru a se putea înscrie, tinerii trebuie:

să fie născuți între 1 ianuarie 2007 și 31 decembrie 2007 (inclusiv);

să dețină un act de identitate valabil (carte de identitate, pașaport sau permis de ședere);

să fie cetățeni sau rezidenți ai unui stat membru al UE sau ai unei țări asociate programului Erasmus+ (Islanda, Liechtenstein, Macedonia de Nord, Norvegia, Serbia, Turcia).

💬 Sprijin și incluziune

După selecție, agențiile naționale Erasmus+ vor organiza sesiuni de informare și întâlniri între participanți, pentru a facilita schimbul de experiență și pregătirea pentru călătorie. De asemenea, tinerii cu dizabilități sau probleme de sănătate vor beneficia de sprijin suplimentar adaptat nevoilor lor.

În prima etapă de înscrieri din aprilie 2025, Comisia Europeană și Agenția Executivă pentru Educație și Cultură (EACEA) au selectat deja 35.000 de tineri care au primit abonamente de călătorie valabile între 1 iulie 2025 și 30 septembrie 2026.