Piețele țărănești, locurile care au avut, poate, cel mai puțin de suferit din cauza pandemiei de coronavirus, sunt pline, la început de sezon estival. Și de produse (cele mai multe, de la import), dar și de clienți. Mulți dintre aceștia „au uitat”, pur și simplu, de regulile minime impuse de starea de alertă.

Chiar și așa, oferta e … pentru toate buzunarele. Aproape, peste tot, găsești legumele care abia așteaptă să plonjeze în cratițele de pe aragaz ori în bolurile pentru salată: de la pătrunjel, mărar, leuștean, salată, ceapă verde, usturoi verde (toate la 1 leu legătura) până la morcovi 4 – lei/kg, rădăcină de pătrunjel – 7 lei/kg, păstârnac – 7 lei/kg sau țelină – 7-8 lei/kg. În rest, fasolea uscată costă 12 lei/kg, usturoiul uscat -18-20 lei/kg, castraveții murați – 8 lei/kg, frunza de vie – 1 leu/10 foi.

Tristețe pe câmp, la fel și în portofele

Piețarii, producători sau comercianți, se plâng de vânzarea proastă, toți zicând că „lumea nu are bani”. „N-a avut nici înainte, dar acum, după criză, nici atât. Lumea ia exact pentru o «mâncare»: un morcov, nu mai mult, o rădăcină de pătrunjel, o legătură de leuștean și… gata! Dacă face un borș, îl are patru zile, o fasole scăzută o mănâncă și în 6 zile, poate mai vin și vecinii”, spune, mai în glumă, mai în serios, nea Vasile Buture, pensionar de aproape 81 de ani. A lucrat pe la fosta fabrică de șuruburi, dar nu are stare. Și nu doar că pensia-i mică, puțin peste 1.000 de lei, ci pentru că are copil, nepoți la facultate, pe care nu-l lasă inima să nu-i ajute.

„Problema e că nu prea ai cu cine lucra pământul. Fără 80 de lei pe zi, nimeni nu vine. Plus că își începe ziua cu bidonul de vin la picior, cafeluța, de cum ajunge, iar după amiază, vorba aia: «rupe ușa». Iar, peste două zile, tarlaua arată la fel, plină de buruieni”, spune bătrânul piețar. Roșiile de seră, cu origini din Matca, județul Galați, se vând la fel de greu, deși prețul e ușor mai mic decât cel de la supermarket – 7 lei/kg. În schimb, cireșele, o parte, din soiurile de mai, alta, de iunie, au mai multă căutare. Prețul, între 10 și 13 lei/kg. Din Vrancea, spun piețarii. Posibil și…nu prea. Căpșunele, la fel, pretinse a fi românești, de la Satu Mare: 8 lei/kg.

„Supraviețuitorii”

Spre ieșire, o familie de rromi, Gabi și Petronela Lăcătuș, se căznesc să vândă oarece: flori de soc, de salcâm, tulpini de Coada Calului, salvie (cu semnul întrebării n.r.), mentă sălbatecă, romaniță, plus, niște foi de viță-de-vie și ceva pătrunjel. De la 7.00, sunt veniți și au vândut de vreo 12 lei. Jumătate i-a dat la taxa pentru tarabă. Numai drumul de la Stănișești, de unde sunt, i-au costat 40 de lei. Au șase copii, dintre care doi gemeni. „Trăim cum putem. Mai culegem buruieni, mai muncesc prin sat, cu ziua. Acum, mă mai cheamă de la supermarketul din piață, să car, să fac curat. Îmi dau de mâncare, marfă care aproape a expirat sau care are ambalajul rupt. Sunt buneee. Aoleeuu!”, spune bărbatul.