A-nceput de ieri să cadă…

A nins. Orașul e sub zăpadă, acoperit cu liniștea aceea albă care îmblânzește zgomotele și graba. Și totuși, lumea pare mirată că ninge în februarie, de parcă iarna ar fi uitat să-și mai respecte rânduiala.

Se circulă mai greu, e drept, dar nu e gerul acela aspru de altădată. Un ceai fierbinte, o privire pe fereastră și parcă timpul încetinește puțin. Ne amintim, fără să vrem, de copilărie — când dârdâiam o zi întreagă pe derdeluș, cu mănușile ude și obrajii aprinși, și nimeni nu vorbea despre tragedii, ci doar despre încă o tură.

Poate că nu ninsoarea ne surprinde, ci felul în care am uitat să o mai primim.

