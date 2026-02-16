81 de intervenții ale pompierilor băcăuani în trei zile. Cele mai multe, urgențe medicale

Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” al Județului Bacău au gestionat 81 de misiuni în perioada 13–15 februarie 2026, potrivit unui buletin informativ transmis de instituție.

Cea mai mare pondere a intervențiilor a fost reprezentată de cele 58 de cazuri de ajutor medical de urgență. În același interval, echipajele au intervenit pentru stingerea a 4 incendii și au efectuat 4 deplasări care nu au necesitat intervenție efectivă.

De asemenea, pompierii au desfășurat 7 alte intervenții pentru sprijin acordat comunității, au gestionat o alertă falsă și au intervenit în 7 situații pentru asistența persoanelor aflate în dificultate.

Reprezentanții ISU Bacău reamintesc cetățenilor importanța măsurilor de prevenire, precum verificarea periodică a instalațiilor electrice și a surselor de încălzire, pentru reducerea riscului de incendiu. Totodată, autoritățile fac apel la responsabilitate în utilizarea numărului unic de urgență 112, care trebuie apelat doar în cazuri reale.

Pentru informare și pregătire în situații de urgență, populația este încurajată să consulte platforma națională fiipregatit.ro și să instaleze Aplicația Mobilă DSU, care oferă instrucțiuni de prim ajutor și notificări privind fenomene meteorologice periculoase.