41 de noi agenți de poliție s-au alăturat Inspectoratului Județean Bacău

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Bacău a înregistrat o suplimentare a corpului său de agenți cu 41 de absolvenți ai școlilor de agenți de poliție, promoția ianuarie 2026, care au depus recent jurământul de credință.

Noii agenți au fost repartizați pe funcțiile vacante existente în funcție de mediile obținute și de specializarea urmată pe parcursul pregătirii profesionale, astfel încât să răspundă cât mai bine nevoilor operative ale unității și să contribuie la creșterea gradului de siguranță al cetățenilor din județul Bacău.

Aceștia vor activa în principal în structurile operative ale inspectoratului, având ca obiective principale menținerea ordinii și liniștii publice, precum și prevenirea și combaterea faptelor antisociale.

În perioada următoare, noii polițiști vor parcurge etapa de tutelă profesională, beneficiind de îndrumarea și sprijinul colegilor cu experiență pentru o integrare eficientă în activitatea specifică structurilor în care au fost încadrați.

Conducerea IPJ Bacău le urează bun venit noilor colegi și mult succes în cariera de polițist, subliniind importanța contribuției lor la siguranța comunității.