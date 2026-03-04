28 de cadre didactice și 9 elevi din Bacău, blocați în Emiratele Arabe Unite

Douăzeci și opt de cadre didactice și nouă elevi din județul Bacău se află în prezent blocați în Dubai și în alte zone din Emiratele Arabe Unite, potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Bacău pentru Radio Iași.

Cei mai mulți dintre profesorii și învățătorii aflați în această situație provin din municipiul Bacău, a declarat inspectorul școlar general adjunct al ISJ Bacău, Lavinia Misăilă.

Oficialul a precizat că, deocamdată, nu există informații clare privind modalitatea în care aceștia vor reveni în România. „Deocamdată nu avem mai multe informații referitoare la modalitatea în care ei vor reveni acasă”, a declarat Lavinia Misăilă.

Pentru a evita perturbarea cursurilor, conducerile unităților de învățământ au apelat la profesori suplinitori și la cadre didactice pensionate, care să preia temporar orele profesorilor aflați în Orientul Mijlociu.

„Deocamdată, pentru cadrele didactice care sunt plecate, unitățile de învățământ au asigurat suplinitori la clasele unde predau aceste cadre didactice, astfel încât elevii să nu piardă orele. Iar cadrele didactice încă analizăm posibilitățile, fie pot depune solicitări, o cerere la unitatea de învățământ pentru o învoire colegială sau încă mai analizăm posibilitățile legale în care ei pot fi ajutați în această perioadă”, a mai spus inspectorul școlar general adjunct al ISJ Bacău.

Situația este monitorizată de autoritățile din educație, în timp ce se caută soluții pentru revenirea în siguranță a profesorilor și elevilor în țară.