2017 a fost un an cu schimbări și noi începuturi în activitatea aeroportuară la Aeroportul Bacău. Acest an a fost marcat, în principal, de finalizarea noului terminal de pasageri, dar au existat și alte momente importante, cum ar fi: prima participare la ROUTES (Belfast 2017) sau obținerea Certificatului European de autorizare. Participarea la ROUTES EUROPE – de la Belfast În perioada 23-25 aprilie 2017, Aeroportul Bacău a marcat prima participare la Routes Europe – cunoscutul eveniment anual din domeniul aviației, care aduce împreună linii aeriene, aeroporturi, companii din domeniul turismului, companii de consultanță, software și analiză. Reprezentanții Aeroportului Bacău au stabilit aici începutul unor conexiuni, atât cu alte aeroporturi, cât și cu transportatori aerieni, în vederea dezvoltării unor colaborări în viitor. Obținerea Certificatului European de autorizare Tot în 2017, mai exact de pe 1 iulie, Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău a devenit al treilea aeroport din România certificat de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 139/2014. S-au urmărit mai multe planuri: sistemul de management, operațiunile și serviciile de pe aerodrom, standardele tehnice, procesul de conformare începând cu anul 2016. Ca rezultat al îndeplinirii cerințelor de certificare, pe data de 30.06.2017, conform calendarului stabilit de AACR, certificatul național al Aeroportului Bacău a devenit european și a fost prelungit pe termen nelimitat. Practic, noul certificat atestă faptul că Aeroportul Bacău îndeplineşte și poate menține standardele optime din punct de vedere operaţional şi al siguranţei.

Tot începând cu data de 01.07.2017, Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău a intrat în sistemul european de auditare a calității, privind siguranța condițiilor de operare, pentru pasageri. Un nou terminal pentru pasagerii Aeroportului Bacău Poate cel mai așteptat moment al anului 2017 s-a produs, la mijlocul lunii noiembrie. Atunci, la doi ani de la începerea lucrărilor de modernizare la Aeroportul Bacău, a fost deschis și dat în folosință noul Terminal. Mutarea s-a produs în noaptea 14 spre 15 noiembrie – pentru ca procesarea zborurilor să nu fie afectată. Practic marți, 14.11.2017, încă se procesau zboruri în terminalul vechi, iar miercuri 15.11.2017 a avut loc primul zbor cu destinația Milano Bergamo din noua clădire dată în folosire. 1 of 5 Imagini din terminalul AIGEB la procesarea primului zbor Bacău-Milano Bergamo 15.11.2017 Noul terminal al Aeroportului Bacău este la ora actuală cel mai mare din Moldova. Are o capacitate minimă de 300 pasageri/oră/flux și o suprafață totalǎ de 6300 mp. Fluxul Plecări include un număr de 8 ghișee check-in, Punct control acces, 3 filtre de control securitate, facilități pentru controlul de securitate, vamal și de frontieră, punct Info, dar și magazine, inclusiv de tip Duty Free, cafenele, agenții, diferite servicii specifice. Tot aici, sălile de așteptare au o capacitate de 300 locuri- în sala Plecări Internaționale și 150 locuri în sala Plecări Interne. Fluxul Sosiri este prevăzut cu Săli destinate: Sosiri Interne și Sosiri Internaționale și are capacitatea de a deservi două zboruri simultan. Sunt asigurate și aici facilitățile pentru controlul de frontieră, controlul vamal și zona de tranzit. „Școala altfel“, în vizită la Aeroport 2017 a fost al șaselea an pentru programul „Școala altfel – să știi mai multe, să fii mai bun”. Prin intermediul acestui program peste 2000 de școlari și preșcolari de la diferite școli și grădinițe din Bacău, Onești, Moinești, Adjud și alte orașe învecinate au trecut porțile aeroportului bacăuan, în acest ultim an. „2017 ne-a adus practic cel mai mare număr de mici vizitatori de până acum. Ne dorim să sprijinim în continuare Programul Școala Altfel și vom încerca să răspundem pozitiv tuturor cererilor și în 2018.”

Cezara Yoko Ficuță- Purtător de cuvant RA AIGEB Pentru mulți dintre micuții școlari vizita la Aeroport a reprezentat o premieră. În cadrul unei vizite, copiii află despre istoria instituției și învață ce înseamnă Check-in, Control de Securitate, Controlul documentelor, îmbarcare și debarcare. Aceștia descoperă de aproape aeronave, dar și utilajele speciale folosite în activitatea aeroportuară. Planuri de viitor “Mai sunt multe de făcut” ține să sublinieze Oana Daniela CHELARU- Președintele Executiv al Aeroportului Internațional George Enescu Bacău

“În primul rând, finalizarea procesului de modernizare: Turnul de control, parcarea în locul terminalului vechi și foarte important – modernizarea pistei, fără de care nu vom putea mări numărul de mișcări de aeronave.

Odată cu încheierea modernizării, avem ca obiectiv atragerea unor noi companii aeriene, deoarece ne dorim o diversificare a celor 10 destinații directe din prezent. De asemenea, introducerea unor rute interne este un punct important în agenda noastră, existând numeroase cereri din partea publicului.”

Calendar 2018-2019 ⦁ Finalizarea construirii Turnului de control, a parcării și a terminalului intermodal

⦁ Modernizarea pistei

⦁ Atragerea de noi operatori aerieni și diversificarea destinațiilor internaționale

⦁ Introducerea unor rute interne, pentru care există deja cereri Foto: Iulian Radu, Dan Ștefan 0 SHARES Share Tweet

