100 de vârstnici din județul Bacău, consultații oftalmologice și ochelari gratuit prin campania „Ajută un bătrân să zâmbească”

Un număr de 100 de persoane vârstnice din 12 comunități parohiale din județul Bacău au beneficiat, marți și miercuri, de consultații oftalmologice gratuite, în cadrul campaniei „Ajută un bătrân să zâmbească”, inițiată de Federația Filantropia a Patriarhiei Române.

Pe lângă evaluările medicale de specialitate, beneficiarii au primit gratuit ochelari de vedere, în funcție de recomandările medicilor, sprijinul fiind destinat persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate medicală, socială sau materială.

Părintele Ciprian Ioniță, consilier patriarhal și președinte al Federației Filantropia, a apreciat colaborarea dintre Protopopiatul Sascut și Asociația „Sf. Voievod Ștefan cel Mare-Hârja”, pe care a descris-o drept un model de bună practică în domeniul filantropic și social.

Totodată, acesta a încurajat continuarea și dezvoltarea activităților dedicate persoanelor vârstnice, subliniind importanța implicării comunității și a parteneriatelor locale în sprijinirea celor aflați în nevoie.

Evenimentul s-a desfășurat cu sprijinul autorităților locale și al Parohiei Slobozia 2 din Bacău.

Campania „Ajută un bătrân să zâmbească” a fost lansată de Federația Filantropia pentru a oferi sprijin concret persoanelor vârstnice aflate în dificultate, prin intervenții medicale, sociale și materiale adaptate nevoilor acestora.