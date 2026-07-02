📢ANGAJĂM MONTATOR TÂMPLĂRIE PVC ȘI ALUMINIU

Salariu motivant • Stabilitate • Echipă unită • Posibilitate de dezvoltare

Dacă pentru tine „merge și așa” nu este o soluție, citește mai departe.

Nu căutăm montatori.

Căutăm oameni care își respectă meseria și care sunt mândri de lucrările pe care le lasă în urmă.

De peste doua decenii construim o reputație bazată pe calitate, seriozitate și respect. Astăzi căutăm un coleg pentru echipa noastră de montaj.

Ce vei face:

✔️ montezi ferestre și uși din PVC și aluminiu;

✔️ participi la lucrări rezidențiale și comerciale;

✔️ lucrezi în echipă și reprezinți compania în relația cu clientul.

Ce ne dorim de la tine?

✔️ să fii serios și să îți respecți cuvântul;

✔️ să îți pese de lucrarea pe care o lași în urmă;

✔️ să poți lucra în echipă;

✔️ să îți dorești stabilitate și dezvoltare pe termen lung.

Constituie un avantaj:

✔️ experiența în construcții sau montaj;

✔️ permisul categoria B.

Ce vei găsi la noi?

✔️ loc de muncă stabil și lucrări constante;

✔️ echipamente și unelte potrivite;

✔️ colegi care trag în aceeași direcție;

✔️ respect pentru munca bine făcută;

✔️ salariu corect și plătit la timp;

✔️ un sistem de beneficii care crește odată cu implicarea ta în echipă (asigurare de viață, sănătate și pensie privată Pilon III)

✔️ posibilitatea de a învăța și de a crește în cadrul echipei.

Nu căutăm cel mai bun montator.

Căutăm omul pe care ne putem baza atunci când promitem ceva unui client.

Dacă ai caracter și dorință de muncă, restul se poate învăța.

📍 Onești

📞 0755 850 000

✉️ office@termoheat.ro