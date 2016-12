Actualitate Studenți și masteranzi de la Inginerie, implicați în studii de analiză a traficului din oraș de Ramona Ionescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Departamentul Ingineria Mediului și Inginerie Mecanică din cadrul Facultății de Inginerie a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău a desfășurat, timp de două luni, activitățile de culegere de date de trafic pentru proiectul „Elaborarea planului de mobilitate urbană durabilă pentru municipiului Bacău”, proiect coordonat de către SC Search Corporation SRL București. „Planul de mobilitate urbană este esențial pentru planificarea strategică teritorială, corelându-se astfel dezvoltarea teritorială a localităților cu nevoile de mobilitate și transport a persoanelor, bunurilor și mărfurilor”, a declarat conf.univ.dr. ing.Mirela Panainte, director de proiect. Întocmirea planului de mobilitate urbană presupune realizarea unor modele de transport, analiză și prognoză a traficului. În acest context activitățile desfășurate au implicat anchete privind originea – destinația pe arterele de penetrație în municipiul Bacău, efectuarea de recensăminte manuale de circulatție (în paralel cu interviurile), recensăminte manuale de circulație pe ambele sensuri în 6 secțiuni la intrările în localitate (drumuri naționale, drumuri județene, drumuri comunale), recensăminte manuale de circulație în 32 de secțiuni, în interiorul localității pe ambele sensuri de circulație, recensăminte manuale de circulație, pe direcții de mers (viraje) și categorii de vehicule în 5 intersecții, observarea gradului de încărcare a mijloacelor de transport public de călători. „Activitatea desfășurată a fost o activitate complexă de monitorizare, care a implicat angrenarea mai multor persoane și corelarea diferitelor activități. Am avut ocazia să aplicăm în practică noțiuni pe care studenții le dobândesc la cursuri, astfel, putând pune în aplicare un plan de monitorizare”, a mai explicat directorul de proiect. Au sprijinit această activitate studenți, masteranzi și doctoranzi de la Ingineria Mediului, dar și lucrători de la Poliția Municipiului Bacău. „A fost o experiență frumoasă, interesantă, am avut astfel ocazia să experimentă aplicarea unui plan de monitorizare, cu ținte precise și să verificăm în practică informațiile primite la cursuri”, a declarat Mihaela Dascălu, doctorand. 0 SHARES Share Tweet

