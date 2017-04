Actualitate Mai mulți polițiști în stradă, de Florii Inspectoratul de poliţie Judeţean Bacău a suplimentat efectivele care vor fi prezente în stradă în această perioadă de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Peste 200 de poliţişti se vor afla în stradă, în județul Bacău, suplimentar faţă de dispozitivul curent, pentru asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică şi prevenirea producerii oricăror evenimente negative, cu prilejul Floriilor de cult Ortodox. Poliţiştii băcăuani vor acţiona suplimentar faţă de cei care se află în dispozitivul curent de ordine şi siguranţă publică, numărul patrulelor fiind suplimentat mai ales în apropierea lăcașurilor de cult și în stațiunile turistice, precum și în alte zone aglomerate. Efectivele de ordine publică vor fi prezente la activitățile religioase de amploare. Astfel, 126 de poliţişti de la ordine publică, 31 de la structurile de poliţie rutieră, 17 polițiști de investigații criminale şi 33 poliţişti de la alte structuri şi rezerve de intervenţie, se vor afla în stradă, în dispozitive mixte de ordine şi siguranţă publică, precum şi în proximitatea lăcaşurilor de cult sau de desfăşurare a manifestărilor publice circumscrise acestor sărbători. Pentru menținerea ordinii și siguranței publice se vor organiza zilnic patrule de siguranță publică, atât pedestre cât și auto. Activităţile vor fi desfăşurate în sistem integrat, împreună cu celelalte instituţii cu atribuţii în asigurarea ordinii şi liniştii publice. Pe drumurile publice, pe principalele artere din zonele turistice, pe traseele de acces către aceste zone, precum şi în zona lăcaşelor de cult religios, poliţiştii de la rutieră vor acţiona pentru menţinerea fluenţei şi prevenirea producerii unor evenimente grave, în general a celor generate de excesul de viteză, fiind amplasate, în trafic, în acest sens, aparate radar. În caz de nevoie, apelaţi cu încredere 112 – Apelul Unic de Urgenţă! 0 SHARES Share Tweet

