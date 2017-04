Cultura Istoria unui festival în patru acte melodramatice de Gheorghe Baltatescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Cu suficiente incertitudini şi mai puţin entuziasm, în perioada 21-26 aprilie, Teatrul Municipal „Bacovia” organizează o nouă ediţie a Festivalului Recitalurilor Dramatice, manifestare care a debutat în primăvara anului 1972, din iniţiativa dramaturgului George Genoiu, criticului de teatru Valentin Silvestru (care şi consemnează în Jurnalul său acest fapt), directorului Comitetului de Cultură, Constantin Călin, director al teatrului fiind Vasile Sporici (Vlad Sorianu). Cronici, reportaje, declaraţii despre eveniment, am găsit în numărul 7, din iulie 1972, al Revistei Ateneu, semnate de Mihail Sabin şi Carol Isac (mulţi ani secretar literar al teatrului), care au apreciat organizarea, selecta participare cât şi prestaţia trupelor prezente pe scena băcăuană. Cu foarte mici modificări, dar cu destule întreruperi între ediţii, Festivalul Naţional al Recitalurilor Dramatice se desfăşoară până în 1992. Nu avem informaţii cu privire la costurile festivalului şi valoarea premiilor din acei ani, însă la mobilizarea de forţe artistice şi organizatorice, putem presupune că au fost mai mult decât consistente. Gala STAR – cetatea de scaun a actorului Oameni noi, suflu nou, noi idei. Adrian Găzdaru, tânărul şi ambiţiosul director al Teatrului Municipal „Bacovia”, reia tradiţia, după 15 ani, în 2006, şi porneşte la drum cu o nouă formulă de festival şi o nouă denumire: Festivalul Internaţional al Recitalurilor Dramatice „GALA STAR”, festival – concurs unic în spaţiul cultural românesc, adresat actorilor cu posibilităţi de expresie deosebite, protagonişti ai unor spectacole de tip one-man-show. La prima ediţie s-au înscris 40 de concurenţi din România, Republica Moldova şi Franţa, astfel că festivalul devine de anvergură internaţională. Lăudabil este că printre concurenţi găsim şi actori ai teatrului gazdă, Firuţa Apetrei, Eliza Noemi Judeu, Viorel Baltag, Cristian Todică şi Ciprian Cîrstiuc, din păcate, niciunul nu a intrat în finală. Gala Star a avut un buget de 3 miliarde ROL (300.000 lei noi), bani asiguraţi de Primăria Bacău. Câştigătorul Marelui Premiu a fost recompensat cu 1000 de euro, iar bonus o stea cu numele lui pe pavajul din faţa teatrului, cum s-a întâmplat cu laureaţii tuturor ediţiilor Galei. O altă noutate a fost instituirea recitalurilor extraordinare, de la sfârşitul fiecărei zile de concurs, astfel că pe scenă au fost invitaţi mari actori ai teatrului românesc, dar şi din străinătate. „Gala Star este o altă treaptă pe care Teatrul Bacovia trebuie să o urce spre lumea teatrală naţională şi internaţională. Are menirea de a transforma municipiul Bacău într-o cetate de scaun a actorului. Acest festival se adresează clar şi strict actorului, şi nu regizorului.”

Adrian Găzdaru, director al Teatrului “Bacovia” Ultima ediţie, fără Adrian Găzdaru Gala STAR se desfăşoară timp de 10 ani. Fondurile alocate rămân constante, valoarea premiilor la fel, cu unele sincope în anii de criză, 2009 şi 2010. La ediţia din 2011 intră în finală 8 actori, în 2012 – 16 actori, în acest an Marele Premiu este de 800 de euro, iar premiile pentru interpretare feminină şi masculină sunt fixate la 400 de euro. Din 2014, se organizează şi concursul de Dramaturgie – Monodramă, înscriindu-se cu piese în premieră 30 de dramaturgi, iar numărul artiştilor care intră în concurs este de 10, din trei ţări. Marele Premiu fiind de 700 de euro, iar cele două premii One Man Show/One Woman Show, de câte 400 euro. Este ultima ediţie organizată şi realizată de Adrian Găzdaru, deoarece, la ediţia din 2015, pregătită până la ultima replică de iniţiatorul Galei, acesta nu a mai avut ocazia să culeagă aplauzele, fiind finalizată de conducerea interimară a teatrului, Găzdaru fiind deja director al Teatrului Excelsior Bucureşti. Marele Premiu de la ediţia jubiliară au fost de 4000 lei, respectiv câte 2000 de lei, premiile de interpretare feminină şi masculină. La ultima ediţie a Galei Star au avut loc 20 de spectacole, instituindu-se şi Trofeul “Foto STAR” al primei ediţii a concursului “Un spectcol într-o fotografie”, concurs câştigat de Liviu Maftei, fotoreporterul ziarului Deşteptarea. Anca Sigartău schimbă titulatura Festivalului Doar spectatoare la precedenta ediţie, Anca Sigartău, noul manager al teatrului, s-a pus pe fapte mari în 2016. După îndelungi consultări, într-o conferinţă de presă, Anca Sigartău anunţă schimbarea denumirii manifestării: “Nu cred că deranjează pe cineva dacă, din acest an, în loc de Gala STAR, se va numi Festivalul Internaţional al Recitalurilor Dramatice «Valentin Silvestru»”. Argumente? Unul singur şi acela destul de subţire: Valentin Silvestru ar fi fost la originea înfiinţării, în 1972, a Festivalului Recitalurilor Dramatice, adevărul fiind cel expus de noi la începutul acestui material. Se diversifică genurile, pe lângă Monodramă, avem acum şi Teatru-dans/pantomimă, Impro/stand-up, Animaţie, Visual & digital art, astfel că, pe mai multe scene din Bacău au loc 36 de reprezentaţii. A treia surpriză a venit când s-a anunţat valoarea premiilor, exorbitantă pentru un asemenea festival şi pentru un oraş ca Bacăul: Marele Premiu – 7000 de euro, la care se adaugă câte un premiu de 2000 de euro pentru câştigătorii fiecărei secţiuni. Premiul pentru Dramaturgie rămâne tot 1000 de euro. Ediţia din 2017, marca Eliza Noemi Judeu Actriţa Noemi Eliza Judeu câştigă concursul pentru ocuparea fotoliului de director al Teatrului Municipal „Bacovia”. Pentru ediţia din 2017 a Festivalului, noul director propune o altă denumire: „Bacău Fest-Monodrame”. S-au înscris 17 concurenţi, juriul a ales şase finalişti, care vor urca pe scena din Bacău pentru a-și dovedi talentul și dedicația față de arta teatrală, și nu în ultimul rând, pentru a încerca să câștige TROFEUL BACĂU FEST-MONODRAME în valoare de 2000 de euro, de altfel, singurul premiu acordat la această ediţie. Premiul pentru Concursul de Dramaturgie – Monodramă va fi în valoare de 1000 de euro. Bugetul aprobat de CL este de 250.000 lei. Spectacolele din concurs se vor desfăşura la Clubul „Decebal” şi PUB Valhala, la sediul teatrului fiind programate doar spectacolele de deschidere (“Efecte secundare”, cu Denise Ababei, în regia Irinei Crăiţă Mândră) şi de final (“1000 de motive”, cu Florin Piersic Jr., în regia lui Horia Suru). „Acesta este festivalul băcăuanilor, se deschide cu evoluţia unei actriţe băcăuane, Denise Ababei, şi se închide cu un spectacol regizat de un alt băcăuan, Horia Suru. Am speranţa că iubitorii de teatru din Bacău vor fi alături şi împreună cu noi la această nouă ediţie a festivalului.”

Eliza Noemi Judeu, manager al Teatrului Municipal „Bacovia” Să mai amintim că, de-a lungul anilor, prezenţa actorilor băcăuani pe scena Festivalului a fost sporadică şi cu puţine succese. Daniela Vrânceanu câştigă Premiul de interpretare feminină, în 2008, Florina Găzdaru este favorita presei la ediţia din 2014, în 2016 Eliza Judeu îşi adjudecă Premiul pentru creaţie feminină, iar în 2012 este preferata liceenilor la Premiul „Ştefan Iordache”. 1 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.