Conform informațiilor primite de la Inspectoratul Școlar, am urcat pe locul I, la nivel național, în funcție de rezultatele de la Bacalaureat, după contestații. Dacă inițial, după depunerea celor 981 de contestații, Bacăul întregistra o medie de promovare de 83,54 (ce ne situa pe locul II pe țară, după Sibiu), acum, după rezolvarea contestațiilor, rata a ajuns la 84, 53 %, care ne duce direct pe cel mai înalt loc pe podium. O premieră, de altfel, pentru Bacău, un rezultat istoric, după ce anul trecut am fost pe II și acum doi ani, pe locul III. Totodată, în urma contestațiilor, pe lângă cele două medii de 10 (zece) ale absolventelor Laura Ionașcu, de la Colegiul Național „Vasile Alecsandri" și Olga Popescu, de la Colegiul Național „Gh. Vrănceanu", după contestații, mai sunt încă două medii cu nota maximă, prin absolvenții Adriadna Lungulescu, de la Colegiul Național „Ferdinand I", și Andrei Tanasov, de la Colegiul Național „Gh. Vrănceanu".

