Un băiat de 12 ani a fost internat în Secţia de Pediatrie a Spitalului Judeţean Bacău, fiind transferat de la unitatea medicală din Oneşti, unde a ajuns cu mai multe plăgi muşcate de câine. Băiatul s-ar fi dus la scăldat şi atunci ar fi fost atacat de doi câini fără stăpân. A avut totuşi noroc că o bătrână, care trecea prin zonă, a intervenit şi l-a salvat. El va mai rămâne în spital o perioadă, pentru a primi toate îngrijirile necesare.

