Victimele violenței domestice vor putea divorța și împărți bunurile fără taxe de timbru

Un nou act normativ dedicat protejării victimelor violenței domestice a fost oficializat recent, marcând un pas important în facilitarea accesului acestora la justiție. Legea nr. 199/2025 introduce o scutire esențială: începând cu 1 decembrie 2025, victimele sunt exceptate de la plata taxelor judiciare de timbru pentru cererile de divorț și de partaj al bunurilor comune, atunci când acestea sunt îndreptate împotriva agresorilor.

O completare necesară a legislației actuale

Noua lege modifică OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, prin includerea unui alineat suplimentar la articolul 29. Acesta statuează că victimele infracțiunii de violență în familie nu vor mai plăti taxe pentru acțiunile de divorț sau partaj, eliminând un obstacol financiar important în procesul lor de separare de agresor.

Formularea introdusă este clară:

„Sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru cererile de divorț și partaj privind bunurile comune atunci când sunt formulate de victime ale infracțiunii de violență în familie.”

Argumente statistice îngrijorătoare

În expunerea de motive care a însoțit proiectul legislativ sunt prezentate date ce subliniază gravitatea fenomenului în România. Doar în primele patru luni ale anului 2025:

Poliția a intervenit în peste 40.000 de cazuri de violență domestică.

Au fost emise aproape 8.000 de ordine de protecție și ordine de protecție provizorii.

S-au înregistrat peste 1.900 de infracțiuni legate de nerespectarea acestor ordine.

În 726 de cazuri, agresorii au fost obligați să poarte dispozitive electronice de supraveghere.

Cele mai frecvente tipuri de fapte rămân „lovirea sau alte violențe” (57%), urmate de „amenințare” (12%), împreună reprezentând peste două treimi din totalul infracțiunilor de violență domestică.

Sprijin financiar și protecție reală pentru victime

Inițiatorii legii subliniază că, în multe situații, victimele nu dispun de resursele financiare necesare pentru a începe procedurile legale care le-ar putea oferi șansa la o viață sigură. Dependența economică față de agresor reprezintă un obstacol major în calea eliberării victimei din mediul abuziv.

Eliminarea taxelor judiciare este, astfel, un instrument concret de protecție:

„Victimele violenței domestice nu au acces la resurse financiare suficiente, fiind uneori chiar dependente de agresor. Imposibilitatea de a plăti taxele judiciare ar putea împiedica accesul lor la justiție și, implicit, la o viață liberă de abuzuri.”

Impact și miză socială

Legea are și o importantă componentă socială, deoarece multe dintre aceste situații implică și copii expuși abuzurilor, care necesită protecție urgentă și un mediu stabil. Prin înlăturarea barierelor financiare, legea își propune să accelereze procesele ce pot conduce la desprinderea victimelor și a copiilor lor din mediile violente.